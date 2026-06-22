Desde zoológicos hasta parques temáticos: Los panoramas imperdibles para estas vacaciones de invierno

22 jun. 2026 - 10:42 hrs.

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a buscar actividades y panoramas para entretener a los más pequeños durante las dos semanas de receso escolar.

Desde experiencias educativas y culturales hasta parques temáticos y atracciones al aire libre, Santiago y Valparaíso cuentan con diversas alternativas para disfrutar en familia las vacaciones que comienzan formalmente el 22 de junio.

KidZania

Uno de los panoramas más populares para niños y niñas es KidZania, la ciudad interactiva donde los menores pueden asumir distintos roles profesionales mediante juegos educativos. Durante las vacaciones de invierno también contará con actividades especiales y un campamento diseñado para mayores de 5 años.

El recinto funcionará con horarios especiales durante el receso escolar y ofrecerá distintas modalidades de ingreso. Además, quienes participen en el campamento podrán acceder a jornadas de media jornada o día completo. Revisa aquí las fechas y precios que parten desde los $12.950 para niños pequeños.

Bioparque Buin Zoo

El Buin Zoo aparece nuevamente como una de las alternativas favoritas para las familias gracias a su amplia variedad de especies y actividades vinculadas a la conservación animal.

Ubicado en la comuna de Buin, el recinto permite recorrer distintos hábitats inspirados en ecosistemas de todo el mundo y conocer de cerca cientos de animales. Los valores rondan entre los $15.990 y $6.990 y puedes revisarlos aquí.

Teleférico y funicular

Una alternativa clásica para recorrer Santiago durante las vacaciones es visitar el Cerro San Cristóbal utilizando el teleférico y el funicular, dos de los atractivos turísticos más tradicionales de la capital.

El recorrido permite conocer algunos de los principales atractivos del Parque Metropolitano y disfrutar de panorámicas privilegiadas de Santiago desde las alturas. Existen distintos tipos de tickets y combos que puedes revisar en este sitio.

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Wonder Park Maipú

Para quienes buscan adrenalina y juegos mecánicos, Wonder Park continuará funcionando durante las vacaciones de invierno en Mall Arauco Maipú tras extender su temporada debido al éxito de público.

El parque opera mediante un sistema de pulseras que permite utilizar de forma ilimitada los juegos mecánicos habilitados durante la jornada. El pase diario cuesta $10.000 o bien puedes pagar por juego. Revisa los detalles en este sitio.

Museo Interactivo Mirador (MIM)

Para quienes buscan combinar entretención y aprendizaje, el Museo Interactivo Mirador sigue siendo uno de los panoramas imperdibles del invierno en la comuna de La Granja.

El recinto cuenta con cerca de 300 experiencias interactivas relacionadas con ciencia, tecnología, astronomía, naturaleza y arte, permitiendo que niños, jóvenes y adultos aprendan a través de la experimentación directa. La entrada para niños cuesta $7.500 y para conocer más detalles entra a este sitio.

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Zoológico Metropolitano

Otra alternativa ideal para quienes buscan panoramas económicos es el Zoológico Metropolitano, ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago y que cuenta con acceso completamente gratuito mediante reserva previa. Conoce más detalles aquí.

Family Fest by Hasbro

Los personajes más populares de Hasbro también tendrán presencia durante estas vacaciones gracias al Family Fest by Hasbro, experiencia interactiva instalada en Cenco Florida Center.

La actividad invita a recorrer distintos mundos temáticos inspirados en franquicias como Peppa Pig, Transformers, Monopoly, Nerf, Play-Doh, Furby y My Little Pony, mediante desafíos y actividades pensadas para toda la familia. La entrada parte en $10.790 y puedes revisar más información aquí.

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Viva Frida Kahlo

Para quienes prefieren panoramas culturales, una de las novedades de la temporada es Viva Frida Kahlo, experiencia inmersiva que permite recorrer la vida y obra de la reconocida artista mexicana mediante proyecciones en 360 grados.

La muestra transforma los espacios del histórico Club de la Unión en un recorrido visual y sonoro que combina arte, tecnología y narración, acercando la figura de Frida Kahlo a públicos de todas las edades. Los precios parten desde los $11.100 y puedes ver los detalles en este sitio.

Parque Tricao y talleres "Bosquiclub" para niños

A solo una hora y media de Santiago, el Parque Tricao ofrece un ecosistema único para disfrutar estas vacaciones de invierno, que además es la mejor época para el avistamiento de garzas, coipos, zorro chilla y diversos hongos en el recinto que también alberga el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica, con más de 800 aves exóticas.



Especialmente diseñado para niños entre 4 y 10 años se encuentra "Bosquiclub", talleres en que aprenderán sobre aves, semillas, huertos y el fascinante mundo de los hongos. El programa estará disponible por dos semanas entre 22 de junio y el 3 de julio, siendo el valor por día de $15.000 y el valor semanal de $68.000. En tanto, las entradas generales pueden adquirirse a $5.000 para niños y a $8.000 para adultos, exclusivamente en su sitio web.

Vacaciones de invierno en Quilicura

Para las vacaciones de invierno, Quilicura tendrá una programación cultural y educativa que va del 25 de junio al 5 de julio. El Ciclo Familiar de Quilicura Teatro presentará espectáculos como el tributo K-Pop de Golden, Niña Alien II y El gigante egoísta, mientras que la experiencia interactiva Selva Viva permitirá conocer más de 30 especies animales de la mano del entomólogo Alfredo Ugarte.

El plato fuerte llegará entre el 30 de junio y el 5 de julio con una pista de patinaje sobre hielo, una novedad inédita en la comuna que podrán disfrutar niños, jóvenes y adultos. Todas las actividades son gratuitas y están organizadas por la Municipalidad de Quilicura como parte de su oferta de recreación y cultura para las familias durante las vacaciones.

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