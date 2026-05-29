"Viva Frida Kahlo" debutó en Santiago: Así puedes comprar entradas para la experiencia en el Club de la Unión

29 may. 2026 - 11:26 hrs.

Frida Kahlo es una de las figuras más reconocibles y estudiadas del arte del siglo XX. Su obra, su vida y su imagen han trascendido los museos para instalarse en la cultura popular de una manera que pocos artistas han logrado, convirtiéndola en un símbolo que sigue resonando con fuerza en nuevas generaciones de todo el mundo.

En los últimos años, las experiencias inmersivas han encontrado en el arte un terreno fértil para reinventarse. Propuestas que combinan proyecciones de gran formato, sonido envolvente y narrativa visual han logrado acercar la obra de grandes artistas a públicos que quizás nunca pisaron un museo tradicional, democratizando el acceso a la cultura desde un formato completamente distinto.

En ese contexto ya se inauguró en Santiago "Viva Frida Kahlo", una experiencia inmersiva tecnológica 360° que tomó el histórico edificio del Club de la Unión y lo transformó en un lienzo vivo. Desde el ingreso, los visitantes dejan atrás la idea tradicional de una exposición: aquí no se observa desde lejos, se atraviesa el universo de la artista.

Las paredes, columnas y techos del recinto se convirtieron en superficies en movimiento, desplegando sus autorretratos, sus colores, sus raíces mexicanas, su cuerpo, su dolor y su inagotable fuerza creativa. La puesta en escena combina proyecciones de gran formato con luz, sonido original y narración en primera persona, logrando una conexión íntima con la artista que difícilmente se encuentra en un formato convencional.

Entradas

Las entradas están disponibles a través de Fever, en el sitio feverup.com. Los precios parten desde los $11.100, lo que la convierte en una experiencia accesible para distintos tipos de público.

La experiencia se realiza en el Club de la Unión, ubicado en Av. Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1091, en pleno centro de Santiago. El recinto es accesible para silla de ruedas y la propuesta está habilitada para todas las edades, aunque se recomienda discreción al asistir con menores de 6 años, ya que incluye referencias a temas sensibles como la muerte y la enfermedad.

Detrás de esta producción se encuentran PROJEKTIL e Immersive Art Ltd., dos referentes internacionales en el desarrollo de experiencias artísticas inmersivas, quienes trabajaron durante más de dos años en la creación de este proyecto. La propuesta combina arte, tecnología y storytelling para ofrecer una propuesta cultural contemporánea e innovadora con capacidad de generar una conexión íntima entre el público y el legado de Kahlo.

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