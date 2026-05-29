Donald Trump se prepara para tomar "su decisión final" sobre posible acuerdo con Irán

29 may. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que se prepara para tomar su "decisión final" sobre un posible acuerdo con Irán.

"Voy a mantener ahora una reunión en la 'Situation Room' (sala de control en la Casa Blanca) para tomar una decisión final", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Las condiciones de Trump

Trump explica en el mismo mensaje sus condiciones imprescindibles para cesar definitivamente las hostilidades con Teherán.

"Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma nuclear. El estrecho de Ormuz debe ser reabierto inmediatamente", lo que incluye el desminado de sus aguas, indica.

El uranio enriquecido que supuestamente quedó sepultado tras ataques aéreos "será desenterrado por Estados Unidos (...) en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y DESTRUIDO", advierte.

"Por el momento no habrá ninguna entrega de dinero" iraní inmovilizado, añade.

"Otras cuestiones, mucho menos importantes, ya han sido resueltas", asegura.

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