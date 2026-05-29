Hasta $100 mil mensuales por 6 meses: Gobierno anuncia cupón de combustible para pescadores artesanales

29 may. 2026 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del alza del costo de la vida, salir a navegar, cargar combustible y regresar con pesca suficiente para sostener el trabajo diario forma parte de una rutina que, muchas veces, depende de gastos difíciles de enfrentar. Ante ese escenario, el Gobierno anunció este viernes una nueva ayuda económica dirigida a pescadores artesanales en el marco del plan “Chile Sale Adelante”.

Se trata de un cupón para combustible destinado a titulares de embarcaciones artesanales, el que considera un aporte directo de hasta $100 mil mensuales durante seis meses. El beneficio será depositado en CuentaRUT y estará enfocado exclusivamente en la compra de combustible para las embarcaciones.

Un aporte directo para apoyar la actividad pesquera

La medida fue presentada por el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas, quien explicó que busca aliviar uno de los principales costos asociados al trabajo en el mar.

“Es una medida extraordinaria del plan ‘Chile Sale Adelante’, que permitirá apoyar a miles de pescadores mediante una ayuda directa para la carga de combustible de sus embarcaciones”, señaló la autoridad.

En esa misma línea, detalló que “el beneficio contempla hasta $600 mil por embarcación, distribuido en cuotas mensuales de hasta $100 mil, destinado exclusivamente a la adquisición de combustible. Se trata de una herramienta concreta para aliviar costos y dar mayor certidumbre a quienes dependen de este insumo para desarrollar su actividad”.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El nuevo aporte estará dirigido a personas inscritas en el Registro Pesquero Artesanal y que cuenten con embarcaciones de hasta 12 metros de eslora. Además, deberán acreditar desembarque durante 2025 y demostrar operación en el mes anterior al pago del beneficio.

Una de las características del aporte es que no requerirá postulación. Según explicó el ministro, se trata de “una medida focalizada para llegar a quienes realizan actividad pesquera y requieren este apoyo. Los beneficiarios serán más de 9 mil titulares de embarcaciones artesanales; son embarcaciones de hasta 12 metros”.

El dinero no será de libre uso

Desde el Ejecutivo aclararon que el beneficio no funcionará como una transferencia monetaria de libre disposición, sino que tendrá un objetivo específico.

“No corresponde esto a una transferencia monetaria de libre disposición. Esto estará habilitado exclusivamente para adquisición de combustible, y se podrá hacer uso de este beneficio hasta el 30 de noviembre de 2026”, explicó Daniel Mas.

De esta manera, el nuevo cupón para pescadores artesanales se incorpora a las medidas anunciadas por el Gobierno bajo el plan “Chile Sale Adelante”, con un apoyo económico orientado exclusivamente a facilitar la operación de embarcaciones de menor tamaño y respaldar la continuidad de la actividad pesquera.

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