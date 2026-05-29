"Perdí todo lo que tenía": La historia de emprendedor que vivió en la calle y ahora tiene gigantesca tienda en Estación Central

29 may. 2026 - 10:31 hrs.

Hay historias de superación que son dignas de admirar y una de esas es la de Carlos Ortega, quien se hizo conocido en las redes sociales y por ser el fundador de Mayte Emporio, un negocio que importa decenas de contenedores provenientes de China con diferentes artículos.

Pero el joven no siempre estuvo ligado al éxito, ya que antes de emprender debió atravesar difíciles momentos en su vida, donde uno de ellos fue vivir durante un año dentro de un toldo en la comuna de Estación Central. Las apuestas también fueron uno de los problemas que vivió Carlos Ortega, las que lo llevaron, en su momento, a perder todo su dinero.

De vivir en un toldo a convertirse en un exitoso emprendedor

En una entrevista que brindó al canal de YouTube de Francois Pouzet, el emprendedor contó cómo se inició en el mundo de las ventas. "Me vine aquí a la Estación, pero no por buscar vender acá, sino como para buscar algo para vender por internet que fueron cobertores y calcetas con chiporro que yo quería vender en ese entonces, y la cosa es que no pillamos, estaba todo Meiggs cerrado por pandemia", confesó.

Respecto a su experiencia de vivir en un toldo en Estación Central, Carlos Ortega afirmó: "No lo cuento como haciéndome el pobrecito ni nada porque yo vivía bien (...). Tampoco lo miro así como algo negativo. Me encantó. Lo volvería a hacer porque me sirvió también para mi futuro o la persona que soy hoy en día".

Carlos Ortega confesó que perdió 25 millones en apuestas

Uno de los momentos más impactantes fue cuando el emprendedor reconoció que llegó a perder 25 millones en apuestas, cifra que correspondía a todo su capital.

"Perdí todo lo que tenía en ese momento (...). Uno se siente tonto al perder la plata que te costó (...). La verdad es que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, haber quedado pato. Se me acercó gente que amo hoy en día, que me ayudaron mucho", confesó sobre aquel episodio, reconociendo que hoy en día "trato de no apostar nada".

Superación personal y un noble sueño

Carlos Ortega también habló de la superación personal que tuvo, la que estuvo marcada por la ausencia paterna. "De las cosas malas, (uno puede) sacar provecho o hacerse la víctima. Yo no tuve papá, pero gracias a eso trabajé de chico; gracias a eso tengo las cosas que tengo hoy en día. Mi mamá es mi mamá, papá y todo", confesó.

El emprendedor confesó que, desde niño, tenía un sueño particular: "Mi sueño cuando era niño era regalarle una casa a mi mamá. Ya lo cumplí, gracias a Dios", dijo.

Su ascenso

El emprendedor confesó que el uso de la plataforma de TikTok fue clave para impulsar su negocio. Sobre aquello, dijo: "Yo nunca había grabado un TikTok (...). Y ahí salió el TikTok e hice un video y no, gracias a Dios, se hizo viral y ahí me quedé en el TikTok".

Carlos Ortega entregó algunos detalles del éxito que hoy tiene, diciendo: "Hoy día tengo 47 trabajadores en Santiago y tenemos un local en Temuco, ahí hay como 18 o 17 trabajadores", para luego confesar: "Nunca imaginé tener un local".

Por último, y sobre las operaciones logísticas del negocio, el emprendedor contó que importa cerca de 60 contenedores. "Tratamos de no tener mucha mercadería, porque ocupa espacio, plata, bodega, todo. Entonces, hay que salir con los productos lo más rápido posible", concluyó el emprendedor.

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