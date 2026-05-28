El "chico BKN" que dejó la actuación para abrir una cafetería: ¿Dónde estará ubicada?

28 may. 2026 - 16:21 hrs.

Muchos lo recuerdan como Martín Villanueva, el personaje que interpretó en la exitosa serie BKN de Mega. Pero Andrés Ortega lleva un tiempo escribiendo un capítulo muy distinto: el del empresario gastronómico. Y ahora su proyecto más ambicioso está a punto de tomar forma en el barrio París-Londres de Santiago, donde junto a su socio abrirá un nuevo local de La R Food & Coffee.

Ortega, ingeniero comercial con experiencia en marketing y una pizzería desarrollada en Buenos Aires, se sumó en 2026 a este emprendimiento fundado en 2018 por Juan Pablo Kiessler, piloto comercial con larga trayectoria en el mundo de la gastronomía.

Fue Kiessler quien abrió el primer local de La R en avenida Apoquindo y quien ahora da la bienvenida al exactor como socio para esta nueva etapa.

Un rincón amable en la rutina laboral

La nueva apertura se concretará en alianza con Cassá Estudio, proyecto de los hermanos Duch Salas. Kiessler resumió así la apuesta: "Queremos que La R sea mucho más que una cafetería. Buscamos crear un rincón amable dentro de la rutina laboral: un lugar donde comer rico, tomar buen café y recibir una atención que te mejora el día", dijo a Chócale.

La carta incluirá platos calientes, ensaladas, sándwiches, desayunos, postres y café. Además, el local ofrecerá servicios de catering, coffee breaks y almuerzos corporativos.

Planes de expansión

Los socios ya tienen la mirada puesta más allá de la nueva apertura. Entre sus proyectos, contemplan fortalecer el área de eventos, catering corporativo y soluciones grab-and-go para empresas, además de futuras alianzas con productores nacionales.

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