Será clave para atraparlo: Delincuente olvida su celular tras cometer con su banda un violento asalto contra una pareja

28 may. 2026 - 16:46 hrs.

Una pareja fue víctima de un violento turbazo durante la noche del lunes en una parcela del sector de El Hinojal, Región de Coquimbo, donde ocho delincuentes armados los golpearon y maniataron. Los antisociales sustrajeron diversas especies, pero en su huida uno de ellos olvidó su teléfono celular, que ahora está en manos de la policía.

El hecho emula un asalto similar ocurrido en El Rosario en marzo pasado, encendiendo nuevamente las alarmas en la zona rural, informa diario El Día.

La reconstrucción del atraco

Así fue como se desarrollaron los hechos. Un grupo integrado por ocho delincuentes armados arribó al inmueble a bordo de dos vehículos: un automóvil de color gris y una camioneta blanca. Tras irrumpir violentamente en la propiedad al quebrar uno de los ventanales principales, los antisociales accedieron al interior del domicilio.

El ataque y la huida

Una vez adentro, la banda golpeó brutalmente a los residentes y posteriormente procedió a amarrarlos para facilitar el registro de las habitaciones. Los delincuentes sustrajeron diversas especies de valor y dejaron a las víctimas completamente incomunicadas antes de emprender la huida. Fue durante este escape que uno de los asaltantes dejó olvidado su teléfono celular en el interior de la casa.

Un teléfono como pista principal

El aparato olvidado podría ser determinante para dar con el paradero de la banda. El procedimiento de rigor quedó a cargo de personal de Carabineros, quienes adoptaron las primeras diligencias y peritajes científicos en el sitio del suceso, utilizando el celular como evidencia clave para identificar a los responsables de este violento atraco.

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