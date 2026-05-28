Informe de Contraloría revela fallas en control de droga incautada en aeropuerto de Iquique

28 may. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización realizada por la Contraloría Regional de Tarapacá al Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, detectó una serie de graves falencias en los controles de seguridad y en procedimientos aplicados ante hallazgos de droga en el terminal aéreo.

Uno de los principales antecedentes se registró luego de que se encontraran 12,5 kilos de pasta base de cocaína distribuidos en cinco maletas.

Según el informe, el equipaje permaneció durante varias horas sin resguardo policial en la zona de revisión del aeropuerto.

Alertas sobre la falencia de seguridad

El organismo fiscalizador advirtió que el Servicio Nacional de Aduanas no registró el hallazgo de la droga, situación que afectó la trazabilidad del procedimiento.

A esto se sumó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) solicitó a la aerolínea llamar por altoparlantes a los pasajeros vinculados a las maletas, quienes finalmente abandonaron el recinto aeroportuario.

La Contraloría también indicó que durante cerca de siete horas no hubo presencia de Carabineros en el lugar, mientras el cargamento permanecía en el aeropuerto.

Otras fallas en controles del aeropuerto

Según los antecedentes, en medio de las diligencias se encontraron diversos problemas en distintos sistemas de seguridad del terminal aéreo.

Entre ellos, que el bodyscan de la Policia de Investigaciones (PDI) ubicado en la zona de embarque no estaba operativo, aumentando el riesgo de ingreso de sustancias ilícitas u objetos peligrosos.

A esto se suma que el circuito cerrado de televisión utilizaba una clave compartida entre distintos funcionarios, lo que impedía identificar quién accedía a las grabaciones. Asimismo, no existían respaldos ni registros históricos de imágenes.

La Contraloría también advirtió que el computador utilizado para operar el sistema de vigilancia tenía instalada la aplicación WhatsApp, lo que, según el organismo, podría facilitar filtraciones de registros audiovisuales.

En paralelo, la investigación concluyó que no existían mecanismos efectivos de coordinación entre la DGAC, Aduanas, la PDI y Carabineros para enfrentar situaciones relacionadas con tráfico de drogas por vía aérea. También se constató la ausencia de presencia policial permanente en el aeropuerto.

Medidas a implementar

Tras la gravedad de los hallazgos, la Contraloría instruyó a Aduanas implementar un sistema obligatorio de registro de droga incautada y aumentar las fiscalizaciones. A la DGAC le ordenó coordinar protocolos con aerolíneas y establecer accesos individuales al sistema de vigilancia.

Además, Carabineros deberá reforzar sus tiempos de respuesta ante este tipo de procedimientos, mientras que la PDI tendrá que acreditar la mantención y puesta en funcionamiento del bodyscan del terminal aéreo.