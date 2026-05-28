CyberDay abre 600 empleos en el sector logístico: ¿Dónde postular y cuánto pagan?

28 may. 2026 - 18:00 hrs.

El CyberDay no solo mueve al comercio online: también activa el mercado laboral. Con la llegada del evento de ofertas más grande del año, que se realizará entre el 1 y 3 de junio, la demanda de personal logístico se dispara y con ella aparecen oportunidades de empleo formal.

SOS Group, empresa de servicios transitorios, abrió 600 vacantes temporales para reforzar los equipos que se encargarán de procesar y despachar los pedidos generados durante el Cyber. Todos los cargos incluyen contrato laboral, cotizaciones de salud y pensiones, además de cobertura ante accidentes laborales.

El plazo para postular vence este viernes 29 de mayo, a través de www.sosgroup.cl o en cl.computrabajo.com/sosgroup/empleos.

Los cargos disponibles y sus sueldos

Operario de bodega — 450 vacantes / $650.000 líquido mensual : su labor será armar, embalar y etiquetar los pedidos comprados por internet para ser despachados. No se requiere experiencia previa.

: su labor será armar, embalar y etiquetar los pedidos comprados por internet para ser despachados. No se requiere experiencia previa. Operador de grúa horquilla — 150 vacantes / $750.000 líquidos mensuales: se encargará de movilizar productos dentro de la bodega o centro de distribución. Se requiere al menos un año de experiencia en manejo de grúa horquilla y licencia de conducir clase D vigente.

Ambos cargos tienen una duración aproximada de un mes, que abarca tanto el despacho de los productos comprados en el Cyber como la logística inversa, es decir, la devolución de artículos a la bodega de origen.

La puerta de entrada a un trabajo permanente

Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group, destacó el rol que han adquirido estos eventos en la generación de empleo: "Desde el desarrollo de la venta en línea y los eventos Cyber, la logística es un activo dinamizador de la economía y de la creación de empleos".

El ejecutivo también envió un mensaje directo a quienes están buscando trabajo: "A las personas que buscan trabajo les recomiendo estar atentas a cada Cyber, que representa una oportunidad para acceder a un empleo formal".

Y agregó que el buen desempeño puede abrir puertas más allá del contrato temporal: "Si la persona muestra un buen desempeño, tiene grandes posibilidades de luego quedar trabajando de manera permanente en la empresa logística".

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