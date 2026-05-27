Sueldos de hasta $2 millones al mes: Estos son los perfiles laborales más buscados durante mayo

27 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado laboral de mayo está en movimiento, con salarios que van entre 1 y 2 millones de pesos para ciertos perfiles específicos, impulsados por la creciente necesidad de especialistas.

Así lo reveló un reciente reporte de Trabajando.com, plataforma de gestión de talentos que detalló cuáles son los puestos de trabajo más requeridos durante este mes y las rentas promedio que ofrece cada uno.

Según las cifras, el sector del comercio lidera la cantidad de vacantes disponibles. En esa línea, el cargo de Ejecutivo Comercial es el más solicitado con 1.228 puestos y un sueldo promedio de $910.406, seguido muy de cerca por las ofertas para cajeros en modalidad part-time.

Sueldos de hasta $2 millones: Los 10 perfiles más buscados de mayo

En cuanto a los perfiles que muestran las ofertas más atractivas en temas económicos, está el de Ejecutivo – Corredor de Seguros, donde la renta promedio ofrecida alcanza los $2.156.250, seguido de Técnico Mecánico con $1.193.243 y cierra el podio Técnico – Maestro Eléctrico con $1.031.579.

El listado completo con los perfiles más buscados es el siguiente:

Ejecutivo comercial: 1.228 vacantes | Renta promedio de $910.406

Cajero (part time): 1.124 vacantes | Renta promedio de $557.920

Asistente de tienda (part time): 750 vacantes | Renta promedio de $492.174

Asesor Comercial/Vendedor: 186 vacantes | Renta promedio de $777.911

Técnico Mecánico: 140 vacantes | Renta promedio de $1.193.243

Reponedor (part time): 129 vacantes | Renta promedio de $516.338

Analista Control Interno: 100 vacantes | Renta promedio de $625.000

Operario multifuncional: 100 vacantes | Renta promedio de $600.000

Ejecutivo – Corredor de Seguros: 73 vacantes | Renta promedio de $2.156.250

Técnico – Maestro Eléctrico: 72 vacantes | Renta promedio de $1.031.579

¿Cómo postular?

Si estás interesado en alguna de estas vacantes, debes ingresar al sitio web de la plataforma de búsqueda de empleos, crear una cuenta y mantener tu currículum actualizado. Tras este paso, podrás postular de forma directa al puesto de tu interés.

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