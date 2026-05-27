Alejandro Sepúlveda revela cuándo podrían volver las lluvias a Santiago: "Que junio ponga las lluvias que mayo nos negó"

27 may. 2026 - 08:11 hrs.

Mayo está a unos días de terminar y dejó con ganas de agua a Santiago, pese a las diversas condiciones del tiempo que se han presentado en la capital. En menos de una semana se ha sentido frío y calor, y también han protagonizado el sol, las nubes y las nieblas. Sin embargo, las lluvias han permanecido ausentes.

Las precipitaciones urgen en la Región Metropolitana, pero no sólo por el placer de ver caer algo de agua o por la preocupación ante la sequía, sino también por la mala calidad de aire que se ha registrado en los últimos días.

Sin embargo, esta situación podría cambiar en los próximos días. El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, afirmó que existe la probabilidad de que vuelvan las lluvias en los primeros días de junio, lo que podría dar un respiro del esmog.

¿Cuándo volverían las lluvias a Santiago?

El comunicador dijo que podría llover "en la segunda mitad de la próxima semana o hacia el próximo fin de semana", el cual es el primero de junio.

"Vamos a ir viendo cómo se van a ir sucediendo los sistemas frontales al menos en el sur. Van a ir pasando poco a poco la próxima semana y a ver si algo nos toca en la zona central para limpiar el aire y para que junio ponga las lluvias que mayo nos negó", agregó.

Pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana

Mientras tanto, el sube y baja de temperaturas continuará en Santiago, y luego del día cálido del pasado martes 27 de mayo los termómetros bajarán casi 10°C, llegando a una máxima de sólo 18°C.

En la noche se nublará para dar paso a una mañana de jueves con un cielo con nubes, el que se despejará a medida que avance el día. Las temperaturas no variarán mucho respecto a este miércoles, con extremas de 4°C y 19°C.

"Como se despeja el día jueves, en la madrugada del viernes otra vez habrá frío, con apenas 3°C", detalló Sepúlveda. Sin embargo, la máxima se pegará un salto y llegará a los 23°C. "Si no se le secó la ropa, póngala el viernes y el sábado".

De hecho, el 30 de mayo será la tarde más cálida de estos días, con 25°C, mientras que la mínima será de 4°C.

"El domingo ingresa la niebla otra vez, y bajamos de nuevo a 16°C o 17°C. Nieblas matinales el domingo y el lunes, a la espera de que se concrete la probabilidad de que regresen las precipitaciones, al menos a la zona central", cerró el periodista.

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