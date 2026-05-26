Declaración de Renta 2026: Quiénes reciben la nueva devolución de impuestos por parte del SII

26 may. 2026 - 16:00 hrs.

Mientras transcurre el período oficial de Declaración de Renta 2026, se espera que este miércoles tenga lugar una nueva devolución de impuestos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Por medio de este ente gubernamental se asegura el cumplimiento tributario, con miras a que cada contribuyente cumpla a cabalidad con sus obligaciones, aplicando y fiscalizando los impuestos de manera efectiva.

A través del sitio web oficial del SII se encuentran los detalles alusivos a la Operación Renta 2026, especificando quienes deben declarar, bajo qué términos y con las indicaciones correspondientes a cada grupo.

Nueva devolución de impuestos por parte del SII

Las fechas de las devoluciones de los remanentes de impuestos a favor de los contribuyentes se realizan de acuerdo a la fecha de presentación de la Declaración de Impuestos Anuales a la Renta.

Según lo estipulado en el calendario oficial, este próximo miércoles (27-05-2026) se hará una nueva devolución de impuestos por parte del SII. Esta corresponde a los contribuyentes que hicieron el proceso entre el 24 de abril y el 8 de mayo.

No es la primera vez que se realizan devoluciones durante este período. Las anteriores se hicieron el pasado 29 de abril y el pasado 15 de mayo, para quienes tramitaron entre el 1 y el 8 de abril y entre el 9 y el 23 de abril, respectivamente.

Lo que debes saber del impuesto a la renta

El informe oficial determina como renta todos los ingresos que se obtienen durante el año. En consecuencia, en cada Operación Renta se deben declarar todos los ingresos obtenidos el año anterior y que generaron utilidades, beneficios o incrementos en el patrimonio, independientemente de cual sea su naturaleza u origen.

El impuesto a la renta se calcula con base en las rentas obtenidas tanto por personas naturales como por empresas y otras entidades. Para tal fin se consideran distintos tipos de tributos.

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