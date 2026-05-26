Nils Reichmuth: el volante suizo que eligió la Selección Chilena

26 may. 2026 - 16:45 hrs.

Cuando Nicolás Córdova presentó la nómina para la Fecha FIFA de junio, un nombre acaparó toda la atención: Nils Reichmuth. A sus 24 años, este volante nacido en Zug, Suiza, llega a La Roja con pasaporte doble —su padre es suizo, su madre chilena— y con el mejor momento de su carrera bajo el brazo: el título de la Superliga Suiza con el FC Thun.

Su temporada en números: 33 partidos, 4 goles y 3 asistencias en el fútbol suizo.

Aunque representó a la Sub 21 suiza en dos ocasiones, Reichmuth nunca llegó a debutar en la selección absoluta de ese país, lo que mantuvo su elegibilidad para Chile. La ANFP y el cuerpo técnico lo seguían desde hace años —incluso estuvo en el radar del proceso Sub 17 para el Mundial 2019— y fue el propio Córdova quien finalmente lo convenció durante conversaciones sostenidas en la última Fecha FIFA.

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"Es un gran orgullo para mí. Defenderé estos colores con honor. Gracias al cuerpo técnico chileno por su confianza… Vamos La Roja."

Nils Reichmuth, tras conocer su convocatoria

Versátil y zurdo, Reichmuth se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque puede adaptarse a distintas posiciones en el centro del campo. Mide 1,75 metros y destaca por su técnica, movilidad y capacidad de asociación.

La primera imagen que dejó ante la prensa llegó desde Juan Pinto Durán: el jugador habló en español, con soltura, desarmando cualquier duda sobre su vínculo con Chile.

¿Por qué importa esta convocatoria? Refleja la apuesta de Córdova por ampliar el plantel con jugadores de ascendencia chilena formados en Europa. Además, el FC Thun jugará las fases previas de la Champions League la próxima temporada, lo que pondrá a Reichmuth ante una vitrina europea de enorme visibilidad.

Y hay un detalle familiar que no pasa inadvertido: el cuerpo técnico también sigue los pasos de su hermano menor, Miguel Reichmuth (22 años), mediocampista del FC Zürich. Por ahora, Nils fue el primero en dar el paso. El primero de los hermanos Reichmuth en vestir La Roja.

Ficha del jugador

Nombre: Nils Reichmuth

Edad: 24 años

Nacimiento: Zug, Suiza

Nacionalidades: ?? Suiza / ?? Chile

Club: FC Thun (Superliga Suiza)

Posición: Mediocampista ofensivo

Perfil: Zurdo · 1,75 m

Logro 2025/26: ? Campeón Superliga Suiza

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