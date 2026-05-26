Gobierno activa coordinación por efectos de El Niño: Advierten posible invierno lluvioso entre Coquimbo y Biobío

26 may. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

"Súper Niño" o "Niño Godzilla", así se ha denominado el fenómeno que llegaría este invierno y que lleva siendo anunciado anticipadamente por diversos expertos en meteorología, debido a la fuerza con la que se presentaría, dejando una gran cantidad de lluvias.

El Pacífico ya ha comenzado a calentarse, adelantando lo que podría dejar calles anegadas y causar posibles cortes de luz. Para que los eventuales efectos no tomen por sorpresa al país, Senapred y las autoridades de Gobierno comenzaron a coordinarse para enfrentar una temporada que podría estar marcada por mayores precipitaciones.

Las preparaciones para este invierno

A raíz de este escenario, ya se llevó a cabo la primera reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional en fase de mitigación y preparación, instancia en la que se revisaron las medidas ya adoptadas y los posibles escenarios para los próximos meses.

El objetivo fue conocer la planificación y coordinación ante las emergencias que podrían ocurrir durante el invierno, especialmente por los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Posibles lluvias entre Coquimbo y Biobío

El fenómeno está generando un aumento en la temperatura del océano, lo que podría causar mayores precipitaciones, particularmente en una zona que abarcaría desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó que “con ese fin, se está coordinando con todos los municipios un plan de acción con los respectivos ministerios y con Senapred para que, en caso de producirse una emergencia, la reacción sea lo más rápida posible y las soluciones a las familias sean prontas y oportunas”.

El secretario de Estado agregó que el trabajo preventivo continuará desarrollándose durante las próximas semanas. “Lo vamos a continuar a través de reuniones periódicas, casi permanentes, con los equipos técnicos de cada ministerio, más Senapred, en coordinación con los delegados regionales, provinciales y, obviamente, con los alcaldes”, sostuvo.

Más de 12 mil acciones para enfrentar el invierno

La preparación para el invierno comenzó hace varios meses. Según explicó la directora de Senapred, Alicia Cebrián, el trabajo se está realizando junto a ministerios como Obras Públicas y Vivienda, además de organismos como las superintendencias de Electricidad y Combustibles y de Servicios Sanitarios.

En paralelo, llamó a la ciudadanía a colaborar con medidas preventivas simples, como limpiar canaletas, mantener elementos de seguridad disponibles y avisar oportunamente en caso de tener familiares electrodependientes.

Respecto del despliegue realizado, Cebrián indicó que “en este Cogrid nacional informamos sobre las acciones que se realizan desde enero, para preparar la próxima temporada de invierno. Estas acciones se han realizado en 334 municipios, del tramo entre Antofagasta y Magallanes, que es el que cubre nuestro programa”.

La directora añadió que gran parte del trabajo ha estado enfocado en identificar los lugares donde históricamente se registran problemas durante el invierno. “La principal tarea ha estado concentrada en recopilar información de los lugares donde suele haber problemas por el invierno, los denominados puntos críticos, y, a partir de ahí, poder hacer la coordinación de tareas de preparación. A la fecha se han reportado más de 12 mil acciones para mitigar los efectos del invierno en esos puntos”, detalló.

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