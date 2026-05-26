Exministro Grau descarta error en proyección de deuda tras acusación de Quiroz por inconsistencias de $US10 mil millones

26 may. 2026 - 06:26 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió a la denuncia del actual titular, Jorge Quiroz, sobre eventuales inconsistencias por US$10.000 millones en las cuentas fiscales presentadas en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Gobierno de Gabriel Boric.

A través de su cuenta de X, Grau defendió la proyección de deuda para 2026-2030, afirmando que "es consistente y no tiene errores de cálculo" y que el ministro Quiroz "se apresura al señalar que habría un cálculo errado".

La explicación técnica de Grau

Grau detalló que la deuda en pesos/PIB no solo depende del déficit efectivo, sino también de variables como el tipo de cambio, la inflación, el PIB nominal y "movimientos bajo la línea".

Sostuvo que el argumento de Quiroz asume erróneamente que solo cambió la proyección del déficit, omitiendo que entre ambos informes también se apreció el peso, lo que baja el valor de la deuda, y subió la proyección del PIB nominal. "¿Por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor?", cuestionó para ilustrar su punto.

¿Por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor? Respuesta: la deuda en pesos/pib depende del déficit efectivo, pero tb del tipo de cambio, de la inflación, del pib nominal y de movimientos bajo la línea — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) May 26, 2026

Supuestos, transparencia y nuevos debates

El exsecretario de Estado aseguró que "todo esto está transparentemente expresado en nuestro 4to IFP", donde se muestra el aporte de cada componente a la variación de la deuda.

Enfatizó que las proyecciones macroeconómicas a cuatro años se basan en supuestos y que tener visiones distintas sobre ellos "no son errores".

Grau añadió como dato positivo que "nadie pone en duda que efectivamente la deuda/PIB bajó en 2025 respecto a 2024, algo que no pasaba hace 18 años". Finalmente, instó a debatir sobre el impacto de la "mega reforma" en la deuda y si es "razonable reducir el impuesto a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales".