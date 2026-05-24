PGU: ¿Cuál es el tope actual para los menores de 81 años?

24 may. 2026 - 08:00 hrs.

Gracias a la Reforma de Pensiones aprobada el año 2025, la Pensión Garantizada Universal (PGU) quedó fijada en un monto de $250 mil, más reajustes. Sin embargo, este es un proceso gradual que tardará un tiempo en implementarse para todos los jubilados.

Hasta ahora, solo los mayores de 82 años tienen derecho a la PGU aumentada, lo que, tras el reajuste anual del beneficio en febrero pasado, asciende a $250.275.

¿Cuál es el tope para los menores de 81 años?

Debido a la gradualidad de la reforma, el monto de la PGU para los pensionados entre 65 y 81 años no se reajustó, sino que solo sube de acuerdo a la variación del IPC del año anterior, tal como lo fijaba la ley que creó el beneficio el año 2022.

Así entonces, con dicho reajuste de febrero de este año, actualmente la PGU para los jubilados menores de 81 años asciende actualmente a $231.732 como tope máximo.

Hay que considerar que el monto de la PGU a percibir depende de la pensión base que reciba cada persona:

Hasta $789.139: PGU de $231.732 .

. Entre $789.139 y 1.252.602: PGU de monto variable .

. A partir de $1.252.602: no tienen derecho a PGU.

De acuerdo al cronograma de la reforma, a partir del próximo mes de septiembre, la PGU aumentada se extenderá a todos los mayores de 75 años, contemplando a todos los jubilados (desde los 65 años) en septiembre de 2027.

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