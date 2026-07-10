Cortes de luz en la Región Metropolitana: Estas son las 10 comunas afectadas este viernes 10 de julio
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este viernes 10 de julio en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red de distribución eléctrica.
Las interrupciones del suministro afectarán a clientes de diez comunas de Santiago y se extenderán por varias horas, dependiendo del sector intervenido.
La compañía publicó en su sitio web el detalle de los cortes programados (pincha aquí), incluyendo los horarios de inicio y término de cada uno, por lo que pidió a los vecinos revisar si sus viviendas o lugares de trabajo se encuentran dentro de las zonas afectadas.Ir a la siguiente nota
Comunas con cortes de luz este viernes 10 de julio
Lo Prado
Desde las 9:30 hasta las 14:30 horas
Estación Central
Desde las 9:30 hasta las 15:30
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Cerro Navia
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Independencia
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas
La Reina
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Peñalolen
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pudahuel
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas
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