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Cortes de luz en la Región Metropolitana: Estas son las 10 comunas afectadas este viernes 10 de julio

¿Qué pasó?

Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este viernes 10 de julio en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red de distribución eléctrica.

Las interrupciones del suministro afectarán a clientes de diez comunas de Santiago y se extenderán por varias horas, dependiendo del sector intervenido.

La compañía publicó en su sitio web el detalle de los cortes programados (pincha aquí), incluyendo los horarios de inicio y término de cada uno, por lo que pidió a los vecinos revisar si sus viviendas o lugares de trabajo se encuentran dentro de las zonas afectadas.

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Comunas con cortes de luz este viernes 10 de julio

Lo Prado 

Desde las 9:30 hasta las 14:30 horas  

Estación Central 

Desde las 9:30 hasta las 15:30 

Maipú 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

Cerro Navia

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas 

Independencia

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

La Reina 

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas 

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas 

Peñalolen 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pudahuel 

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas 

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