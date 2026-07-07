Cortes de luz en la RM este martes 7 de julio: Seis comunas estarán hasta siete horas sin suministro eléctrico
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este martes 7 de julio en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 7 de julio?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Ñuñoa, Renca, Providencia, Las Condes, Peñalolén y La Granja.Ir a la siguiente nota
Cortes de luz en Ñuñoa
Desde las 10:30 hasta las 16:30
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Renca
Desde las 10:00 hasta las 16:00
Peñalolen
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Las Condes
Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas
Providencia
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Granja
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos. (Pincha aquí para revisar)
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