Conmemoración en La Moneda: Kast invita a expresidentes a almuerzo por los 200 años de la Presidencia

06 jul. 2026 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast invitó a los exmandatarios Gabriel Boric, Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle a participar en un almuerzo que se realizará este jueves en el Palacio de La Moneda para conmemorar el bicentenario de la Presidencia de la República.

Según informó Tele 13, Boric y Frei asistirán al encuentro, mientras que Bachelet no podrá participar debido a que se encuentra fuera del país.

La actividad reunirá, además, a familiares de expresidentes, como Cecilia Morel, viuda del expresidente Sebastián Piñera, quien junto a su hija Magdalena Piñera Morel, asistirán en representación del exmandatario fallecido.

Desde el entorno del expresidente Ricardo Lagos enviaron excusas a La Moneda. El otrora mandatario y fundador del PPD anunció su retiro de la vida pública el 2024 y actualmente enfrenta un delicado estado de salud.

La ceremonia busca conmemorar los 200 años de la Presidencia de la República, tomando como referencia la asunción de Manuel Blanco Encalada como el primer Presidente de Chile. La actividad pretende relevar el valor histórico e institucional de la máxima magistratura del país.

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