"Queda un largo camino por recorrer": Ministro Arrau reporta baja en homicidios, robos violentos y secuestros en lo que va de año

06 jul. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del Comité de Seguridad, y acompañado por los altos mandos de las policías, los subsecretarios y otras autoridades, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó sobre los avances en materia de delincuencia.

Baja en homicidios, robos violentos y secuestros

Arrau entregó cifras que abarcan desde el 1 de enero al 28 de junio de 2026, destacando que los homicidios consumados registraron 442 víctimas frente a 508 del mismo periodo del año2025, con una baja nacional del 13%.

"Cuando vemos que los homicidios en lo que va del año han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso", dijo el secretario de Estado.

En cuanto a los robos violentos, estos delitos bajaron un 11% a nivel nacional, lo que equivale a 5.697 casos menos, según destacó el ministro.

Las cifras sobre los secuestros

Sin embargo, en el caso de los secuestros, las cifras muestran grandes diferencias, según la institución que las entrega.

La PDI registra 43 secuestros confirmados frente a los 75 del año pasado, 42% menos, y el principal móvil sigue siendo el extorsivo, con 23 casos, 53% del total. En paralelo, Carabineros registra al 30 de junio 163 casos confirmados, con una baja del 6% al 2025.

"Estamos trabajando para tener un informe consolidado, quizás a nivel anual, porque la frecuencia de este delito es más baja y, por tanto, se requiere mayor análisis para ir segmentando, dependiendo del tipo de secuestro, extorsivo o no", explicó Arrau.

Además, indicó que las expulsiones llegaron a 1.039 en el período, de las cuales 743 corresponden a este Gobierno.

Pese a las cifras respecto a la seguridad, el ministro Arrau sostuvo que aún "queda un largo camino por recorrer para llegar a los niveles que tenía este país hace 10 años".

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