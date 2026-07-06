"Me extralimité": Exseremi detenido en La Serena explica por qué estaba usando un uniforme de Carabineros

06 jul. 2026 - 08:08 hrs.

¿Qué pasó?

En un hecho insólito, el pasado viernes el designado exseremi de Salud de la región de Coquimbo, Matías Letelier, fue detenido en La Serena por haberse hecho pasar por un carabinero. La policía uniformada concretó su detención cuando lo sorprendió dirigiendo el tránsito.

Letelier —que no alcanzó a asumir como seremi en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera al omitir antecedentes personales relevantes— fue formalizado por usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente y porte de arma de fuego adaptable.

En dicha audiencia, el Juzgado de Garantía de La Serena decretó primeramente la prisión preventiva; sin embargo, posteriormente la medida fue sustituida por una fianza de 2 millones de pesos que fue pagada por el odontólogo.

¿Por qué el exseremi se vistió de carabinero?

A la salida de su formalización, Matías Letelier le explicó a la prensa que se había vestido como funcionario policial para participar "en una reunión social".

Una vez terminada esa reunión, Letelier se encontró con una alta congestión vehicular y personal municipal le pidió ayuda para controlar la situación al ver que portaba un uniforme parecido al de Carabineros.

"Había mucho tráfico. El funcionario municipal se acercó porque vio que el uniforme era similar y me pidió colaboración. Pensé en ayudar porque estaba la embarrada con el tránsito", dijo a la salida del tribunal.

"Desafortunadamente para mí, en ese momento se encontraba una patrulla cerca y me pasó a fiscalizar", añadió sobre la situación que derivó en su detención.

Finalmente, el imputado se disculpó con la policía uniformada: "Es una situación lamentable. Me extralimité en cuanto a la institución. Yo le tengo un respeto tremendo. Llevo 15 años atendiendo a funcionarios de Carabineros".

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