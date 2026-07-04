Realizó controles vehiculares y usaba auto con encargo: Detienen a exseremi de salud de Coquimbo que se disfrazó de Carabinero

04 jul. 2026 - 01:17 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo este viernes a una persona que fingía ser carabinero y que realizaba controles vehiculares en la comuna de La Serena.

El hombre fue arrestado por la policía, ya que llevaba un uniforme similar al de Carabineros de Chile, además de portar un arma de fogueo, balizas y viajaba en un auto con encargo por robo. Las autoridades informaron que cometió los delitos de usurpación de funciones, infracción a la Ley de Control de Armas y receptación de vehículo.

¿Qué dijo Carabineros?

El coronel Juan Escobar, de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, detalló lo ocurrido: "Vecinos indicaban que había una persona con un uniforme similar al de Carabineros en la avenida del Mar con Cuatro Esquinas. Carabineros fiscaliza a esta persona y se da cuenta de que efectivamente esta persona estaba con un uniforme con similares características al de Carabineros de Chile, y proceden a su detención por usurpación de funciones", precisó.

Luego de que se viralizara en redes sociales el momento de la detención del hombre, se constató que la persona era Matías Letelier, un odontólogo que se desempeñó como seremi de Salud de la Región de Coquimbo durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

El coronel Escobar reveló que al momento de su detención se encontró un arma de fogueo que está siendo periciada y el vehículo tenía las placas patentes con encargo por robo.

Según Carabineros, cuando le preguntaron por su comportamiento, Letelier respondió que "tenía un gran cariño por Carabineros y él siempre quiso ser carabinero".

El Ministerio Público dispuso que el hombre pase este sábado a la audiencia de control de detención.

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