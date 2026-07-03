Sismo remece a la zona centro norte del país: Revisa el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la noche de este viernes 3 de julio se registró un sismo de magnitud 5,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 23:09 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui, a 48 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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