Sismo remece a la zona centro norte del país: Revisa el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico

03 jul. 2026 - 23:14 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este viernes 3 de julio se registró un sismo de magnitud 5,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 23:09 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui, a 48 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.