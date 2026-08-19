Sífilis alcanza récord histórico en Chile: Casos se disparan entre mayores de 60 años

19 ag. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

La sífilis alcanzó su mayor tasa de notificación histórica en Chile, con un preocupante aumento que también está afectando a los adultos mayores de 60 años, especialmente a las mujeres.

De acuerdo con el Informe Epidemiológico Anual Abreviado de Sífilis, Chile 2025, elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, durante el año pasado se notificaron 11.155 casos, alcanzando una tasa de 55,2 casos por cada 100 mil habitantes.

La cifra representa un aumento de 2,4 veces respecto de hace una década. Si bien la mayor cantidad de casos continúa concentrándose entre personas de 20 a 39 años, los registros muestran un incremento especialmente significativo entre quienes tienen 60 años o más.

Mujeres mayores de 60 años duplicaron su tasa

Uno de los datos que más preocupa es el comportamiento de la infección entre las mujeres de mayor edad.

Según las cifras del Ministerio de Salud, la tasa de notificación entre mujeres de 60 años o más pasó de 14,4 casos por cada 100 mil habitantes en 2021 a 28,8 en 2025.

Es decir, la tasa se duplicó en apenas cuatro años: En el caso de los hombres del mismo grupo etario también se observa un aumento sostenido. Los casos notificados pasaron de 419 en 2021 a 909 durante 2025, alcanzando una tasa de 50,8 casos por cada 100 mil hombres.

En total, las personas mayores de 60 años concentraron 1.545 notificaciones durante 2025, equivalentes al 13,9% del total nacional.

Bajo uso del preservativo entre adultos mayores

Uno de los factores que podría contribuir a explicar este escenario es el bajo uso declarado de preservativo entre las personas mayores.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023, solo el 10,4% de los hombres y el 8,6% de las mujeres de 60 años o más declaró haber utilizado condón durante el último año.

Desde la organización AHF, dedicada a la prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, advierten que las estrategias de educación sexual y prevención suelen estar enfocadas principalmente en personas jóvenes.

Francisco Rubio Olave, director de Advocacy de AHF para América Latina y el Caribe, planteó que el aumento de diagnósticos entre mayores de 60 años evidencia la necesidad de ampliar las estrategias de prevención y detección hacia este grupo.

Sífilis alcanza su mayor tasa histórica en Chile

El aumento entre los adultos mayores se produce en medio de un incremento general de la sífilis en el país. Durante 2025, Chile registró su mayor tasa de notificación de la serie, con 55,2 casos por cada 100 mil habitantes y más de 11 mil casos registrados.

La mayor concentración continúa estando entre las personas de 20 a 39 años, grupo que representa el 58% de las notificaciones acumuladas durante el último quinquenio.

La sífilis es una infección de transmisión sexual que puede presentar períodos sin síntomas evidentes, situación que puede dificultar su detección y favorecer su transmisión cuando no se realizan controles o exámenes.

Los datos del Ministerio de Salud ponen nuevamente el foco en la importancia de reforzar la prevención, el uso de preservativo y la pesquisa oportuna de infecciones de transmisión sexual en todos los grupos etarios, incluidos los adultos mayores.