Boric marca diferencias con Frei por Escudo de las Américas: "Hemos defendido que Chile negocia con quien le convenga"

04 oct. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

La autonomía de Chile para definir sus relaciones económicas y estratégicas fue uno de los principales argumentos planteados este domingo por el exPresidente Gabriel Boric (FA) al responder al respaldo que Eduardo Frei entregó a la incorporación del país al denominado "Escudo de las Américas".

Boric cuestiona el apoyo de Frei

Durante un conversatorio realizado en el Festival MUDA, Boric abordó la carta publicada por Frei, quien defendió la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de sumarse al mecanismo impulsado por Estados Unidos como una herramienta de cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico.

El exmandatario aclaró que sus reparos, que también ha manifestado junto a la expresidenta Michelle Bachelet (PS), no apuntan a la colaboración internacional para enfrentar el tráfico de drogas.

"Él defiende, y de manera tangencial defiende la integración de Chile al Escudo de las Américas desde la perspectiva de la importancia del combate al narcotráfico. Pero nosotros con la presidenta Bachelet en ningún momento señalamos que estábamos en desacuerdo con eso", afirmó.

"Nosotros, y yo creo que todos los ciudadanos deben estar dispuestos, y los países, a cooperar con todos los países del mundo para poder combatir el narcotráfico", agregó.

Reparo a los alcances del acuerdo

Boric sostuvo que sus cuestionamientos apuntan a otros aspectos contemplados en el mecanismo y que, a su juicio, amplían la discusión más allá de la seguridad y el combate al crimen organizado.

"¿Cuál es el problema? Es que el Escudo de las Américas no se trata principalmente de eso, sino que también en lo que se firmó y se adhirió se habla del resguardo de las cadenas de suministro de los metales, de los minerales críticos", señaló.

La declaración a la que adhirió Chile considera aspectos relacionados con un abastecimiento diversificado y confiable, además de materias vinculadas con inversiones y proveedores de infraestructura digital.

A partir de esos elementos, Boric planteó que la discusión también tiene implicancias respecto de las relaciones que Chile mantiene con otras potencias.

"¿Qué significa eso? El resguardo de evitar, mediante un concepto de seguridad continental, de soberanía continental, que otras potencias, léase China, interfieran o tengan relaciones con las cadenas de suministro de los minerales críticos", sostuvo.

El expresidente también puso el foco en las materias relacionadas con defensa incluidas en el debate. "También cuando se habla de incorporar mecanismos de defensa con ejércitos extranjeros en el territorio de países soberanos", dijo.

Autonomía estratégica de Chile

Boric cuestionó que, a su juicio, estos elementos no tengan la misma presencia en la argumentación utilizada por el Ejecutivo para defender la incorporación del país al mecanismo. "Desgraciadamente, cuando el Gobierno plantea esto, toda esa discusión respecto, por ejemplo, al resguardo de la cadena de minerales críticos no lo aborda", afirmó.

En ese contexto, el exmandatario sostuvo que su posición apunta a mantener la capacidad de Chile para establecer relaciones internacionales de acuerdo con sus propios intereses, sin quedar condicionado por alineamientos entre potencias.

"Lo que nosotros hemos defendido permanentemente como política de Chile en materia de relaciones exteriores es que Chile mantiene una autonomía estratégica, negocia con todo el mundo con quien le convenga para defender nuestros intereses", concluyó.

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