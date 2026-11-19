19 nov. 2026 - 04:40 hrs.

¿Qué pasó?

Seis funcionarios de la Armada fueron formalizados en Rapa Nui por su presunta participación en distintos delitos relacionados con el procedimiento que realizaron tras recibir una denuncia de agresión sexual contra una joven de la isla.

Los hechos investigados ocurrieron a principios de octubre, cuando los funcionarios tomaron conocimiento de una denuncia por una agresión sexual que habría ocurrido al interior de un recinto de la Armada y de la que habrían sido responsables al menos dos infantes de Marina de la institución.

Ahora, seis funcionarios quedaron bajo la medida cautelar de arraigo nacional y uno de ellostiene prohibido comunicarse o acercarse a la víctima. El tribunal acogió parcialmente las medidas solicitadas por el Ministerio Público y estableció un plazo de investigación de 90 días.

Investigan actuaciones tras la denuncia

El fiscal jefe de Rapa Nui, Sergio Espinosa, explicó que las causas apuntan a posibles delitos vinculados con el actuar de los funcionarios públicos, entre ellos la omisión de denuncia y actuaciones negligentes durante el procedimiento.

"Se fijó un plazo común de 90 días y se mantienen las diligencias de investigación para poder determinar dinámica y participación no solamente en estos ilícitos, sino que también en el delito principal que dice relación con la agresión sexual", indicó Espinosa.

Respecto a los dos infantes de Marina imputados por este último hecho, tras su formalización, se decretó su prisión preventiva y un plazo investigativo de 80 días.

"Se ha decretado la reserva de la investigación, en virtud de antecedentes que se han ido recopilando a través de estas", añadió el persecutor.

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