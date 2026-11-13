Buque de la Armada zarpa rumbo a la Antártica para participar en operación de patrullaje

13 nov. 2026 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de las recientes tensiones diplomáticas con Argentina, la Armada de Chile prepara una nueva colaboración con el país trasandino mediante la Comisión Antártica 2026-2027. Se trata de un despliegue en conjunto con la Armada del vecino país, destinado a reforzar la seguridad de la navegación en aguas del continente blanco.

Por ello, el remolcador antártico ATF-60 Lientur, perteneciente a la Tercera Zona Naval de la Armada, zarpó desde Punta Arenas para iniciar sus operaciones durante el período Alfa de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), iniciativa que ambos países desarrollan desde el verano austral de 1998-1999, según publicó el sitio especializado Infodefensa.

¿En qué consiste la operación conjunta con Argentina?

La Patrulla Antártica Naval Combinada es una iniciativa de cooperación que busca coordinar esfuerzos para responder ante situaciones de emergencia y contribuir a la seguridad de las embarcaciones que navegan en una de las zonas marítimas más exigentes del mundo.

Para cumplir estas tareas, ambas instituciones alternan sus unidades durante cuatro períodos operativos, denominados Alfa, Bravo, Charlie y Delta. En ellos, los buques participantes desempeñan funciones de servicio antártico o de apoyo.

Además de asumir responsabilidades en la PANC, el barco chileno realizará tareas de apoyo logístico durante la segunda fase de la operación Base Soberanía.

También tendrá a su cargo la apertura de la Capitanía de Puerto Paraíso, perteneciente a la Armada de Chile, y de la Base Gabriel González Videla, de la Fuerza Aérea de Chile.

¿Cómo es el remolcador ATF-60 Lientur?

El Lientur es un buque de apoyo oceánico del tipo Anchor Handling Towing Supply Vessel (AHTSV) que pertenece a la Armada desde 2023, diseñado para realizar labores de remolque, apoyo logístico y operaciones en alta mar.

De acuerdo con los antecedentes técnicos publicados por Infodefensa, la embarcación tiene 74,5 metros de eslora y 17,2 metros de manga, además de un calado de ocho metros.

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