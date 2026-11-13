"Explotó y salió una bocanada de fuego": Incendio por acumulación de gas deja tres fallecidos en edificio del centro de Santiago

13 nov. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada, al menos 13 compañías de Bomberos llegaron hasta San Dionisio con Longaví, en el centro de Santiago, producto de una explosión de gas en el interior de uno de los departamentos.

El 3.er comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Sergio Yévenes, confirmó que tres personas resultaron fallecidas producto de este incendio.

"Explotó y salió una bocanada de fuego", relató un testigo a los equipos de Meganoticias que llegaron al lugar de la emergencia.

Bomberos reporta tres fallecidos en incendio

"Lamentablemente, debo informar que logramos encontrar a tres personas fallecidas en el interior del departamento", anunció Yévenes ante los medios.

El periodista de Mega, Julio Ahumada, explicó que las víctimas fatales son un grupo familiar compuesto por "un hombre, una mujer y un menor de edad de aproximadamente seis años".

"Por la alta carga de fuego que había en el departamento, no nos fue posible ingresar de manera rápida", agregó el 3.er comandante respecto a las dificultades para enfrentar el siniestro.

"Explotó y salió una bocanada de fuego"

Un vecino del sector que vio el origen del incendio explicó que "de repente, en dos minutos, explotó todo (...) Explotó y salió una bocanada de fuego. Yo salí corriendo para pegarle a la puerta para abrir, pero ya estaba todo en llamas".

El hombre, que vio a su vecino minutos antes del incendio, señaló que en el inmueble hubo "unas siete u ocho explosiones".

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