Sin acuerdo en la Cámara: Proyecto de combustibles queda pendiente y complica al Gobierno

13 nov. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno enfrenta dificultades para acelerar la tramitación del proyecto que busca congelar los precios de los combustibles, luego de que este jueves no se alcanzara la unanimidad necesaria para habilitar el funcionamiento de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados en paralelo a la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

La negativa de los jefes de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, y del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, impidió modificar el acuerdo que mantiene suspendido el trabajo de las comisiones. Con ello, el Ejecutivo deberá ajustar sus plazos para sacar adelante la iniciativa.

La situación pone presión sobre La Moneda, que busca tener la nueva ley despachada a más tardar este lunes. Así lo transmitió el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a los presidentes de ambas cámaras, considerando la urgencia que adquirió el proyecto tras el paro de transportistas y las interrupciones de tránsito registradas durante esta semana.

Gobierno reingresó proyecto tras retirar primera propuesta

La iniciativa fue reingresada por el Ejecutivo a las 09:00 horas de este jueves, apenas un día después de que la primera propuesta fuera retirada.

El texto original, presentado el martes por la noche, buscaba moderar las alzas de los combustibles en $20 por litro. Sin embargo, el Gobierno optó por reemplazarlo luego de las exigencias planteadas por los gremios del transporte.

La nueva fórmula contempla congelar los precios de los combustibles hasta marzo e incorporar otras medidas de apoyo para el sector. El reingreso coincidió con una semana especialmente exigente para el Congreso, que desde el lunes se encuentra concentrado en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

La Cámara tiene previsto sesionar de manera continua hasta la madrugada del viernes, aunque no se descarta que el debate se extienda hasta el mediodía de esa jornada. Posteriormente, el calendario presupuestario contempla que el Senado inicie su propia discusión el próximo martes, proceso que podría extenderse hasta el jueves o viernes.

Sin unanimidad para adelantar la discusión

En ese escenario, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), sostuvo durante la mañana una reunión con los comités parlamentarios para buscar una fórmula que permitiera agilizar la tramitación del proyecto.

La iniciativa debe pasar obligatoriamente por las comisiones de Hacienda de ambas cámaras antes de ser votada en las respectivas salas.

Una de las alternativas era convocar a la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el diputado Agustín Romero (Republicanos), durante el viernes o incluso de manera excepcional durante el fin de semana. De esa forma, la instancia podría despachar el texto para que la Sala lo discutiera el lunes.

No obstante, la propuesta no consiguió la unanimidad necesaria, luego de que los jefes de bancada del PS y el PC no entregaran su respaldo durante la reunión de comités. Así, no fue posible modificar el acuerdo previo que mantiene suspendido el funcionamiento de las comisiones.

Ante este escenario, Romero citaría a la Comisión de Hacienda para el lunes al mediodía, con la intención de tramitar el proyecto en el menor tiempo posible y permitir que la Sala lo revise durante esa misma jornada.

En paralelo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), contempla convocar tentativamente a la Sala a las 16:30 horas del lunes, dependiendo de cuándo la Cámara despache la iniciativa. La idea es que la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, presidida por Javier Macaya (UDI), también pueda sesionar para avanzar en el análisis del texto.

Oficialismo acusa demora en la tramitación

Desde el oficialismo, el diputado Luis Sánchez (Republicanos) cuestionó la falta de acuerdo para adelantar la discusión parlamentaria.

"El Gobierno ya ingresó el proyecto para contener el alza de los combustibles. Se pidió hoy acuerdo para sesionar en paralelo a presupuesto y poder despacharlo a la brevedad. La izquierda no dio el acuerdo. Para que vean quiénes son los culpables de que las soluciones se demoren", sostuvo.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) valoró la decisión del Ejecutivo de presentar una nueva propuesta, destacando que busca retrotraer el próximo aumento y congelar las tarifas.

"Queremos valorar la decisión del Gobierno, en conjunto obviamente con los camioneros y con otros actores que han estado conversando durante el día, de tomar la decisión de retrotraer el precio la próxima semana que se va a subir a partir de un proyecto de ley que va a ingresar con discusión inmediata, pero más importante, que se van a congelar las tarifas hasta el mes de febrero", señaló.

El parlamentario también llamó a la oposición a facilitar la tramitación de la iniciativa y pidió normalizar el tránsito tras las movilizaciones.

Oposición califica la medida como tardía

Desde la oposición, en tanto, cuestionaron tanto el momento en que se presentó la propuesta como su alcance. La diputada Carolina Cucumides (PS) calificó el congelamiento como "una aspirina" y sostuvo que el problema de fondo es la orientación de las medidas económicas del Gobierno.

"El congelamiento es una aspirina. El problema es el rumbo. Ocho meses después de dejar que la bencina y el diésel subieran sin freno, y que el cinturón asfixiara a las familias, el Gobierno de Kast congela los precios del combustible. Pero lo hace justo cuando los camioneros paralizan el país", afirmó.

La parlamentaria agregó que, a su juicio, la decisión llega tarde y responde a la presión de las movilizaciones. En la misma línea, la diputada Andrea Parra (PPD) calificó la propuesta como "una reacción muy tardía", cuestionando que el congelamiento no contemple otras medidas de apoyo para los hogares.

"Uno esperaría medidas de apoyo, compensaciones o rebajas, pero con un ministro de Transporte con cero peso político, y descoordinaciones varias en La Moneda, es difícil consensuar soluciones que den salida a la actual crisis", señaló.

Parra también cuestionó la duración de la medida y sostuvo que congelar los precios por solo tres meses sería insuficiente. De esta manera, el Ejecutivo enfrenta una carrera contra el tiempo para conseguir que el proyecto avance por ambas cámaras y pueda convertirse en ley durante el lunes, tal como espera La Moneda.