Revelan motivo de la detención de "Tío Tito": Influencer encabezaba caravana para protestar por alza de combustibles

12 nov. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

Héctor Peña, mayormente conocido como "Tío Tito" en redes sociales, fue detenido en la noche del miércoles recién pasado luego de encabezar una caravana hacia La Moneda para protestar por el alza de combustibles.

El conocido influencer estuvo detenido en la Tercera Comisaría de Santiago Centro hasta altas horas de la noche. Sin embargo, hasta ese momento él no sabía por qué lo habían arrestado.

La detención de Carabineros

Peña se encontraba conduciendo un vehículo de alta gama en dirección hacia el Palacio de La Moneda, con el objetivo de manifestarse junto a otras personas por el aumento sostenido de los combustibles.

Todo quedó captado a través de una transmisión en vivo, donde finalmente Carabineros lo interceptó y se lo llevó detenido antes de que pudiera llegar a su destino.

El influencer, tras salir de la comisaría, indicó que "hasta este momento no me explican por qué me tomaron detenido. Nadie sabe. Ni ellos se ponen de acuerdo. Han dicho tres o cuatro cosas".

El motivo de la detención

En la mañana de este jueves, Carabineros señaló que "Tío Tito" fue sorprendido en "conducción temeraria, poniendo en riesgo la integridad de terceros".

"Carabineros, procede sin importar la condición de las personas, para actuar con igualdad ante la ley", agregó la institución.

Luego de su liberación, el influencer agregó que quería reencontrarse con su pareja que estaba preocupada y no descartó tomar acciones legales.

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