Quién es "Tío Tito": La carrera del influencer que fue detenido en medio del paro de camioneros

12 nov. 2026 - 08:29 hrs.

Con un estilo frontal, un tono desaforado y una pasión clara por los autos de alta gama, Héctor Peña Meneses, conocido popularmente en el ecosistema digital como "Tío Tito", se consolidó como uno de los creadores de contenido más populares de Chile, liderando proyectos virales y eventos masivos de automóviles.

Aunque hoy su cara es reconocida por miles de seguidores que consumen sus videos, transmisiones y concursos, su camino profesional está lejos de las redes sociales.

¿De dónde viene el apodo de "Tío Tito"?

El origen de su nombre digital surgió de manera casual y espontánea al comenzar a realizar transmisiones en vivo TikTok, un espacio que en sus inicios asociaba mayoritariamente a audiencias jóvenes.

Al ver sus videos, en los que mostraba modificaciones de vehículos y proyectos mecánicos, sus primeros seguidores comenzaron a llamarlo por el apodo que hoy lo identifica. Según relató en una entrevista, algunos de sus comentarios más frecuentes eran: "Tío, muestra el auto" o "Tío, haz tal cosa".

Con el paso de las semanas, la repetición de estos mensajes hizo que el sobrenombre de "Tío Tito" se quedara definitivamente. El creador de contenido terminó adoptándolo.

Una de las cosas que hizo crecer a su comunidad fue a través de la venta de stickers digitales e impresos de sus vehículos, un sistema estructurado comercialmente que permite a los compradores participar en sorteos de automóviles como el Subaru WRX o camionetas 4x4.

El pasado del “Tío Tito” fuera de las redes sociales

Antes de convertirse en una figura viral en internet, la vida laboral de Héctor Peña se desarrollaba en oficinas corporativas y centros de distribución.

Titulado como ingeniero industrial de la Universidad de Santiago (USACH), su carrera profesional se enfocó durante más de una década en el área de logística, operaciones y gestión de flotas, desempeñándose como supervisor, jefe y subgerente de operaciones en empresas y automotoras.

El punto de inflexión llegó durante la pandemia. Tras la caída generalizada del negocio de arriendo de vehículos orientados a aplicaciones de transporte, la automotora donde trabajaba quebró y quedó sin trabajo. Con tiempo libre y un capital obtenido tras la venta de automóviles, decidió volcar su hobby a las redes sociales, comenzando a documentar la potenciación de su vehículo personal, un Camaro supercharger, dando inicio formal a su etapa como creador de contenido.

Su alta exposición pública también se ha traducido en hitos solidarios, marcando uno de los momentos más comentados de la reciente Teletón, donde subió al escenario principal junto a Don Francisco y, tras el lanzamiento en vivo de un dado gigante, concretó una donación de 100 millones de pesos para la campaña.

La polémica detención

Recientemente, el creador de contenido generó gran revuelo mediático tras ser detenido por Carabineros durante una manifestación en apoyo al paro de camioneros por el alza de los combustibles. El procedimiento se viralizó en redes sociales y, tras recuperar su libertad, el influencer se declaró inocente y anunció que presentará acciones legales.