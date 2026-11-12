Luto en "El Chavo del 8": Muere actriz que interpretó a Gloria, uno de los amores de Don Ramón

12 nov. 2026 - 09:23 hrs.

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Regina Torné, actriz que formó parte de la popular serie "El Chavo del 8", donde interpretó a Gloria, uno de los intereses amorosos de Don Ramón.

La intérprete falleció el miércoles 11 de noviembre a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que lamentó su partida a través de un mensaje en redes sociales.

¿Quién era Gloria, su personaje en el "Chavo del 8"?

En 1978, Regina Torné se incorporó a la serie creada por Roberto Gómez Bolaños para dar vida a Gloria, la tía de Paty.

La actriz fue la tercera en interpretar a Gloria durante la historia del programa y participó en cuatro episodios, entre ellos "La llegada de Gloria" y "La invitación al cine".

Tras su llegada a la vecindad, rápidamente la mujer despertó el interés de Don Ramón, personaje interpretado por Ramón Valdés, quien intentaba conquistarla y se preocupaba por ayudarla en distintas situaciones, aunque Gloria no le correspondía sentimentalmente.

La trayectoria de Regina Torné

Además de su participación en "El Chavo del 8", la actriz tuvo una extensa carrera en el cine y la televisión mexicana. Uno de sus papeles más reconocidos fue el de Mamá Elena en la película "Como agua para chocolate" (1992), dirigida por Alfonso Arau.

Su interpretación en esa producción le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más importantes del cine mexicano. También participó en telenovelas como "Clarisa", "Retrato de familia", "La loba" y "Cielo rojo".

Su carrera artística comenzó en 1962 como cantante de jazz, antes de dedicarse principalmente a la actuación. En 2014 anunció su retiro de los escenarios y se trasladó a Puebla, donde abrió una academia de artes escénicas.

Tras confirmarse su fallecimiento, la Asociación Nacional de Actores expresó sus condolencias y destacó su trayectoria: "Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación".

Hasta ahora, no se han informado públicamente las causas de su muerte.

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