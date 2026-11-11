Quiroz se abre a hacer un "esfuerzo adicional" para contener alzas de combustibles y confirma que Chile está en "recesión técnica"

11 nov. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, conversó durante la mañana de este miércoles con el matinal "Mucho Gusto" en las afueras del Congreso Nacional para abordar el paro de camioneros y la situación económica en la que se encuentra el país actualmente.

El secretario de Estado se abrió a hacer un "esfuerzo adicional" para contener las alzas en los combustibles, que sufrirán una nueva variación a partir del jueves 12 de noviembre.

Además, confirmó que Chile se encuentra "en recesión técnica", luego de haberlo revelado en una entrevista con Bloomberg.

¿Qué dijo Quiroz por el paro de camioneros?

Ante el paro de camioneros, el ministro manifestó que "siempre estamos llanos a dialogar. El camino del Gobierno siempre es el diálogo y podemos hacer un esfuerzo adicional por pausar más aún las alzas".

En este sentido, destacó que "siempre se pueden encontrar soluciones. La disposición del Gobierno siempre es dialogar, dialogar en buenos términos, sin tomarse los caminos ni interrumpir la vida de los demás".

Chile en recesión técnica

En paralelo, Quiroz puntualizó en la economía del país y sus declaraciones en Bloomberg, en donde reconoció que la recesión en Chile "será corta".

"Cuando hay dos trimestres en que la economía no crece, eso se llama recesión técnica. Hemos dicho muchas veces lo que hay que mirar el Imacec no minero, porque es el que está mostrando hacia dónde va la economía, porque la minería está teniendo una caída del 15% producto de decisiones pasadas, eso no tiene que ver con la situación económica actual", explicó el ministro Quiroz.

Añadió que esto "es un dato. Dos trimestres de no crecimiento es recesión técnica y lo que importa es dónde va la cifra que no es minera. Nosotros vemos que el consumo está subiendo. Las ventas las seguimos día a día. Las ventas con boleta están subiendo, así que esa recuperación está ocurriendo hoy día y la vamos a empezar a ver con fuerza en los datos del próximo año".

Consultado por Codelco, dejó en claro que "nunca hemos hablado de privatización de Codelco, nunca. Siempre hemos dicho (que hay que) traer capital privado a la actividad minera estatal, que es distinto de privatizar".

Todo sobre Jorge Quiroz