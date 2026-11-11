Continúa este miércoles el paro de camioneros en diferentes rutas del país: Taxis se suman a las movilizaciones

11 nov. 2026 - 07:38 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de una reunión clave en la que no se logró llegar a un acuerdo con el Gobierno, el paro de camioneros continúa este miércoles, esta vez, con los taxis apoyando las movilizaciones.

Una de las rutas más afectadas hasta el momento es la Ruta 68, en donde hay camiones y grúas ocupando una parte de las vías, lo que ha provocado congestión y problemas para quienes se dirigen hacia su trabajo.

Taxis se suman al paro de camioneros

Narciso Molina, presidente de Taxis Oficiales del Aeropuerto, conversó con Meganoticias y señaló que llegaron esta mañana a la Ruta 68 para unirse a las protestas de los gremios de transporte.

"Nos está afectando como gremio (el alza de combustibles). La solución sería que el Gobierno entregue un proyecto de ley y elimine el impuesto específico", sostuvo.

Molina detalló que "yo en febrero gastaba $20.000 diarios y el vehículo es diésel. Hoy estoy gastando $40.000 diarios. Al mes es $1.200.000. El trabajo no da".

Carabineros se encuentra en terreno para monitorear la situación y evitar que se corte la ruta para que los vehículos puedan transitar.

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