Presidente Kast reconoce tensión con transportistas por alza de combustibles: "El llamado es a que pensemos en Chile"

10 nov. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió al paro de camioneros de este martes 10 de noviembre, un día después de haber anunciado un proyecto de ley que busca que el aumento de los combustibles no supere los $20 en los próximos tres meses.

El Mandatario indicó que "hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, que pensemos todos en cómo mejorar la situación en los que generan la carga, en aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte".

"Suben los costos de la bencina y del petróleo, pero también hemos ido apretando la mano en temas de seguridad. Hoy día hay menos robos de camiones, menos asaltos y eso también hay que considerarlo", añadió en un punto de prensa por el inicio de la marcha blanca del Teleférico Bicentenario.

Paro de camioneros genera alta congestión en rutas

Pese al anuncio del proyecto que busca contener el alza en los combustibles, los camioneros comenzaron una movilización a partir de las 00:00 horas en distintas rutas del país.

Es por este motivo que se ha producido una alta congestión y tacos kilométricos en la Ruta 68 y la Ruta 5, incluso con la presencia de buses inteurbanos.

El ministro Martín Arrau señaló que la posibilidad de cortes de rutas afecta directamente a las personas que van hacia sus casas y lugares de trabajo.

Todo sobre Paro de camioneros