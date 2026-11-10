Alejandro Sepúlveda anticipa posible ola de calor con posteriores precipitaciones en Santiago: "Vamos a monitorearlo"

10 nov. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago registrará un aumento en las temperaturas en los días centrales de esta semana, alcanzando valores máximos que podrían provocar una ola de calor.

Según el periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, los termómetros registrarán un alza constante entre el miércoles y el viernes, donde se espera una máxima de 31°C de forma consecutiva.

¿Del calor a la lluvia?

Sin embargo, el panorama meteorológico podría cambiar hacia el término de esta semana e inicios de la siguiente.

Respecto a la evolución de este evento térmico y el eventual cambio en las condiciones del tiempo, Sepúlveda señaló: "Vamos a monitorearlo... entre domingo y lunes podrían regresar las precipitaciones a la zona central".

Ante la incertidumbre de la proyección a mediano plazo, el especialista agregó: "El domingo y lunes vamos a estar contando detalles si es que se concreta esta probabilidad de precipitaciones".

Por lo pronto, la atención estará puesta en la evolución de las temperaturas máximas de 31°C previstas para el miércoles, jueves y viernes.

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