"Me citaron porque vine a ver la final de Colo Colo": Carlos Palacios declara como imputado en causa por tráfico de drogas

09 nov. 2026 - 19:50 hrs.

Carlos Palacios llegó y se retiró molesto de la Brigada Antinarcóticos de la PDI. El futbolista arribó al cuartel cerca de las 15:30 horas, en calidad de imputado, para declarar en la causa que mantiene a su suegro en prisión preventiva por tráfico de drogas.

En la investigación se incautó una camioneta Mercedes-Benz de propiedad del jugador, ex Colo Colo y actual integrante de Boca Juniors. El vehículo habría sido utilizado para trasladar pasta base de cocaína y estaría vinculado a una serie de decomisos que, en conjunto, superan los 1.400 kilos de sustancias ilícitas.

"Sácame el micrófono de la cara", dijo Palacios al llegar al cuartel. Consultado sobre si su citación se relacionaba con la causa que involucra a su suegro, respondió que había sido citado "porque vine a ver el partido de ayer". No hizo más comentarios. Tampoco habló dos horas después, cuando salió del recinto y subió rápidamente al vehículo que lo esperaba.

Quien sí se refirió a la diligencia fue su abogado, Felipe Moraga. Según explicó, la investigación se centró en el automóvil de alta gama, que habría sido utilizado por el suegro del futbolista sin su consentimiento y, "presuntamente, según la PDI, para el traslado de drogas".

"Carlos Palacios no está formalizado ni sujeto a medidas cautelares, ni mucho menos. El fiscal lo citó en calidad de imputado para que explicara esta situación del auto incautado y trajera la documentación necesaria para acreditar cómo lo adquirió, en qué condiciones está el vehículo en Chile y evaluar la posibilidad de que se lo devuelvan", señaló Moraga. El abogado negó tajantemente que Palacios haya participado en la causa.

Moraga añadió que el jugador compró el vehículo legalmente, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago. También dijo que lo dejó en Santiago porque desde 2025 vive y juega en Argentina.

“Estando este vehículo en un domicilio familiar, sin su venia —y eso ha quedado muy claro—, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Esa es la realidad. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido. Según nos aclaran los funcionarios, el suegro de Palacios fue visto conduciendo este vehículo”, sostuvo el abogado.

Palacios llegó a Santiago el sábado para visitar a sus hijos y asistir al partido de Colo Colo en Chillán, donde fue enfocado por la transmisión de TNT Sports. "Imagino que por eso lo llaman: como fue de público conocimiento que estaba en Chile, inmediatamente lo citan a declarar hoy, a las tres de la tarde. A las tres y media estábamos acá, pues tenía pasaje de regreso a Argentina para esta tarde y tuvo que cambiar el vuelo por esto", puntualizó Moraga.

Sobre la molestia del futbolista con la prensa, su abogado dijo que se debe a que el caso le ha generado "muchos problemas laborales" en su club. "Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación", sostuvo.

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