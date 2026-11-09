Con DJ y compañeros de Gran Hermano: Así fue la revelación de género y nombre del bebé de Cony Capelli

09 nov. 2026 - 19:35 hrs.

Constanza Capelli realizó la revelación de género del bebé que está esperando en un evento organizado por su amigo y mánager Suro Solar.

Además de conocer el sexo de su bebé, Cony reveló cuál será el nombre de su primer hijo. La ganadora de Gran Hermano Chile reveló que está esperando a una niña y la nombrará Bella.

¿Cómo fue la revelación de género de la hija de Cony Capelli?

La celebración tuvo varios invitados, entre los que estaban exparticipantes de la primera edición del reality Gran Hermano y otros personajes de la farándula criolla.

Jorge Aldoney, Pincoya, Viviana Acevedo y Alessia Traverso fueron los ex Gran Hermano que participaron del evento, mientras que también estuvo presente la modelo Kathy Contreras y el actor Héctor Morales.

Revelación de género de la hija de Cony Capelli

La fiesta también contó con música en vivo con un DJ, cóctel, donas de colores azul y rosa y hamburguesas de una reconocida cadena.

Ya casi al final del evento se hizo la revelación, momento en que Cony abrió una caja de la que salieron globos rosados, que revelaron que espera una niña.

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