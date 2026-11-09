Cuidar a su madre con demencia mientras criaba a su hijo: La experiencia sobre ser cuidador que Matías Reeves llevó a un libro

09 nov. 2026 - 15:23 hrs.

Convertirse en padre suele traer consigo una serie de aprendizajes y cambios en la vida cotidiana. Es una etapa marcada por acompañar los primeros pasos de un hijo, sus descubrimientos y la manera en que comienza a comprender el mundo.

Pero ¿qué sucede cuando, al mismo tiempo, también hay que cuidar a quien antes estuvo a cargo de nosotros? Esa experiencia fue la que enfrentó Matías Reeves, mientras veía cómo su madre perdía progresivamente sus recuerdos, el lenguaje y la autonomía debido a una demencia frontotemporal.

De ese proceso nació "El tiempo no tiene memoria. Reflexiones de un cuidador", un libro que comenzó a escribir para que su hijo pudiera conocer la historia de su abuela. Con el tiempo, el proyecto se convirtió en un relato sobre los afectos y la manera en que estos pueden mantenerse incluso cuando la memoria desaparece.

Preservar la historia

Antes de la enfermedad, su madre había sido una abogada independiente y apasionada. Registrar quién fue también representó para Reeves una forma de preservar su historia y comprender los cambios que atravesaba su familia.

Entre consultas médicas, conversaciones familiares, noches difíciles y momentos de ternura, el autor aborda las exigencias de cuidar mientras también ejerce la paternidad. “Tanto mi mamá como mi hijo me han enseñado que nuestros vínculos no dependen de cuánto sabemos ni de cuánto recordamos o comprendemos”, afirma el director de Educación 2020.

El relato también expone emociones que suelen quedar fuera de las conversaciones sobre el cuidado, como la culpa, la rabia, el miedo y el cansancio. A esto se suman las tareas diarias, los controles médicos, las decisiones complejas y la incertidumbre económica.

“Se va aprendiendo en el camino y se hace lo mejor que se puede, pero siempre está la pregunta de si uno lo estará haciendo lo suficientemente bien para la persona que está siendo cuidada”, señala Reeves, autor de "Memento mori".

La publicación, de 224 páginas, también invita a conversar sobre la distribución de responsabilidades dentro de las familias y la necesidad de construir redes de apoyo. Para el escritor, compartir las tareas permite que quienes cuidan puedan mantener una vida equilibrada.

“Es fundamental encontrar un balance que haga que los roles y tareas se puedan distribuir y cumplir entre varias personas”, sostiene.

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