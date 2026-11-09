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Advierten por tormentas eléctricas, lluvia y granizos para esta noche: Estas son las regiones que se verán afectadas

¿Qué pasó? 

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, alertó sobre la posibilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones en la zona centro-norte y centro-sur del país.

El fenómeno llegaría la noche de este lunes, después de un domingo de altas temperaturas, en el que algunas localidades alcanzaron los 34°C. 

"Del calor de ayer con los 34°C podríamos saltar a tormentas”, advirtió el especialista, quien explicó que la nubosidad ya se ha extendido por distintas zonas del territorio nacional.

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Vientos y lloviznas 

Según detalló, se han registrado lloviznas de hasta 3 milímetros en sectores de La Serena, Coquimbo, Valparaíso y Viña del Mar.

"La nubosidad ha invadido no solamente el litoral, sino que también gran parte de la zona centro-norte y centro-sur del país”, señaló.

El sistema también está acompañado de fuertes vientos: "Nos han llegado reportes de vientos importantes", comentó, apuntando especialmente a registros en las regiones del Maule y Metropolitana.

En los alrededores de Santiago, las ráfagas llegaron a los 50 kilómetros por hora, mientras que en Pudahuel se registraron 42 kilómetros por hora.

¿A qué hora comenzarán las precipitaciones?

Indicó que las lluvias podrían comenzar entre las 21:00 y las 22:00 horas, con mayor probabilidad durante la madrugada del martes.

Las zonas consideradas son las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y el sur de Coquimbo, además de Ñuble.

Tormentas eléctricas 

La advertencia incluye la posibilidad de "tormentas eléctricas, con truenos, rayos y granizos esta noche (del lunes) y madrugada del martes".

Sepúlveda también anticipó chubascos que podrían presentarse en “breves lapsos con intensidad importante”.

En cuanto a los montos de agua, el periodista señaló que la Dirección Meteorológica pronostica entre 5 y 20 milímetros en sectores precordilleranos. Advirtió que, si las precipitaciones caen de manera concentrada, podrían provocar “inundaciones repentinas, remociones en masa”.

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En el norte, Arica, Iquique y Antofagasta se mantienen prácticamente despejadas, mientras Pica podría alcanzar los 35°C. Copiapó llegó a los 27°C y en La Serena continúan las lloviznas.

Además, Sepúlveda no descartó precipitaciones durante la tarde en la región de Coquimbo, especialmente en la provincia de Choapa.

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