Alerta Temprana Preventiva en la RM: Esta es la cantidad de lluvias "en corto período de tiempo" que habrá este lunes en Santiago
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana debido al "evento meteorológico" que traerá tormentas eléctricas con "precipitaciones en corto período de tiempo" desde mañana lunes.
¿Cuánto lloverá este lunes en Santiago?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" debido a una "baja segregada" que afectará a la RM.
Específicamente, las lluvias se harían presentes entre la noche del lunes y la madrugada del martes en los sectores de valle, donde se ubica la ciudad de Santiago, y precordillera de la región.Ir a la siguiente nota
Según el pronóstico de la DMC, en el valle de la RM llovería entre 5 y 15 milímetros, mientras que para la precordillera se esperan entre 10 y 20 milímetros.
Meteorología también emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" para el valle, precordillera y cordillera de la RM entre la tarde del lunes y la madrugada del martes.
Este aviso también se origina en la "baja segregada" y se advirtió por la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".
Posibilidad de aluviones y derrumbes
Atendiendo estas condiciones, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitió una "minuta técnica por peligro de remoción en masa", en la cual se indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es "moderada" en precordillera y cordillera y "baja" en cordillera de la costa y valle.
A raíz de todas estas advertencias, Senapred decidió declarar su Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana, la que está "vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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