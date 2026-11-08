Emiten aviso de probables tormentas eléctricas con precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en zonas de cuatro regiones
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico ante la probabilidad de tormentas eléctricas y "precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo" en sectores de cuatro regiones del país.
El fenómeno se desarrollaría entre la tarde del lunes 9 y la madrugada del martes 10 de noviembre, bajo la condición sinóptica de una "baja segregada".
De acuerdo con el organismo, las zonas que podrían verse afectadas corresponden a sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.Ir a la siguiente nota
Zonas afectadas:
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos.
- Cordillera.
Región Metropolitana
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región de O'Higgins
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región del Maule
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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