¡Gracias Chile! Teletón 2026 supera la meta y Mario Kreutzberger valora el esfuerzo en un año difícil

08 nov. 2026 - 01:41 hrs.

Con un Mario Kreutzberger emocionado junto al resto de los animadores, la Teletón 2026 logró su meta y superó los 44 mil millones de pesos en donaciones.

Tras dar el último cómputo en la ceremonia de cierre, desde el Estadio Nacional, el animador aseguró que "yo sé que este año fue difícil para lograr la meta. Muchas personas hicieron un gran esfuerzo por colaborar".

Por eso, destacó el aporte de las empresas pero remaró que las donaciones de cada persona son tanto o más importantes.

Tras un show televisivo de todos los canales agrupados en Anatel y que duró más de 27 horas, los chilenos volvieron a demostrar su lado más solidario y cooperaron con la campaña solidaria, que asegura su funcionamiento para el año futuro.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón correspondía a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados. Finalmente, el monto que fue informado desde el Estadio Nacional fue de 46.204.313.139.

¿Se puede seguir donando?

Durante todo el año puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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