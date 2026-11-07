"Una verdadera montaña rusa": Alejandro Sepúlveda anticipa los cambios en temperaturas en la RM luego de ola de calor

07 nov. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por un evento de altas temperaturas extremas que afectará a sectores de cinco regiones del país durante este fin de semana.

Las regiones afectadas serán las de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule, y lo más preocupante es que se esperan temperaturas de hasta 37° a la sombra para este domingo.

Sin embargo, luego de este fin de semana, el lunes 9 de noviembre, se espera que los termómetros desciendan en hasta 10° con posibles lloviznas y aire fresco en sectores de la zona centro, aunque el martes se volvería al calor.

¿Qué dijo el periodista Alejandro Sepúlveda?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, señaló que habrá "más días de calor, en la medida que nos acercamos hacia el verano, e interrumpidos de cuando en cuando por perturbaciones que podrían dejar entre lloviznas y chubascos", lo que fue calificado como "una verdadera montaña rusa".

Además del calor, existe riesgo de crecida de ríos y avalanchas debido a la nieve acumulada, así como la aparición de remolinos o torbellinos en algunas zonas.

"Mucha tensión, que entre sábado y especialmente el domingo tenemos la probabilidad de aumento repentino en el caudal de los ríos de la zona central en general y centro-norte, y además el peligro de algunas remociones en masa, lo que incluye nieve", agregó Sepúlveda.

Todo sobre El Tiempo