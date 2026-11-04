¿Se guardan los paraguas? Jaime Leyton anticipa las temperaturas que tendrá Santiago esta semana

04 nov. 2026 - 07:33 hrs.

¿Qué pasó?

Después de las lluvias y el granizo que se registraron en algunas comunas de la Región Metropolitana, Santiago tendrá un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento progresivo de las temperaturas que se hará más evidente durante el fin de semana.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó el pronóstico para los próximos días y anticipó que el domingo los termómetros podrían alcanzar los 32°C, con registros superiores a los 34 grados en algunos sectores de la capital.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago durante la semana?

En su revisión del pronóstico, Leyton señaló que este miércoles la temperatura máxima llegará a los 24°C, mientras que la mínima rondará los 9 grados. Además, advirtió que la radiación ultravioleta se mantendrá en niveles muy altos.

Para el jueves, el especialista adelantó una jornada con nubosidad parcial: "Semi soleado. Comparte espacio la nubosidad con los cielos limpios, 10°C y 23°C".

El viernes, en tanto, se producirá un descenso de las temperaturas debido a la llegada de los restos de un sistema frontal que está afectando a las zonas sur y sur austral del país.

"El día viernes baja la temperatura porque llegan restos de este sistema frontal que está afectando la zona sur y sur austral, 12 y 19 grados", explicó.

Domingo podría superar los 34 grados en algunos sectores

El panorama cambiará durante el fin de semana, cuando se espera un importante aumento de las temperaturas en Santiago.

"El sábado, con 29 grados, la temperatura marca un día caluroso con 8 grados de mínima", adelantó Leyton.

Sin embargo, el domingo será todavía más caluroso. Según el meteorólogo, la mínima llegará a los 11°C y la máxima alcanzará los 32 grados.

"Sube la mínima el día domingo y la máxima se empina (...) hasta 32 grados. Podrían superar algunos sectores típicamente calurosos, los 34 grados en la capital", advirtió.