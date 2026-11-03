Teletón 2026: ¿Cuál es la meta que se busca alcanzar este año?

03 nov. 2026 - 19:50 hrs.

Cada año, la Teletón convoca a todo Chile en torno a una misma causa: reunir los fondos que permiten mantener los tratamientos de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

La campaña 2026 llega con el lema "Súmate a lo que nos une" y con un desafío económico que vuelve a subir el listón respecto de ediciones anteriores.

La meta que se busca superar

La Teletón 2026 busca superar los $44.253.268.546.

La cifra es mayor que la de la campaña anterior: en 2025, el monto a superar había sido de $40.502.617.946, y en 2024 de $38.044.459.976.

¿Cuándo es la Teletón 2026?

La jornada solidaria se realizará el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre. El programa iniciará el viernes a las 22:00 horas, con una obertura que proyectará una visión inspirada en el Chile del futuro.

Según el avance de la programación, la transmisión tendrá bloques temáticos, con música, humor y distintas actividades. También habrá bloques dedicados a la familia, con espectáculos infantiles.

Asimismo, y como ya es tradición, el Estadio Nacional se transformará en el escenario del espectáculo de cierre.

Como cada año, la ciudadanía y las empresas podrán aportar durante la transmisión a través de los canales oficiales de la Teletón.

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