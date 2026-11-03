Delincuente se lanza al río Mapocho para escapar de Carabineros tras robo en Providencia

03 nov. 2026 - 20:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un sujeto terminó detenido en la ribera del río Mapocho luego de lanzarse al cauce para escapar de Carabineros, tras participar en un robo por sorpresa en Providencia. Su búsqueda requirió el monitoreo de un dron y la colaboración de Bomberos.

La huída del delincuente

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas en avenida Pedro de Valdivia, cuando dos hombres que se desplazaban en bicicleta abordaron a una mujer que esperaba en un paradero. Le sustrajeron su teléfono celular y la golpearon en el rostro antes de escapar.

La central de cámaras de la Municipalidad de Providencia alertó sobre lo ocurrido y realizó un seguimiento de los involucrados. Uno fue detenido en las inmediaciones, mientras que el otro se lanzó al río Mapocho para evitar ser alcanzado.

Lo buscaron con un dron y ayuda de Bomberos

El mayor Ignacio Lowert, de la 19 Comisaría de Providencia, explicó que Carabineros desplegó un operativo para encontrar al segundo sujeto, cuyo desplazamiento fue monitoreado desde el aire.

“Se genera un operativo de búsqueda con monitoreo de dron de Carabineros y posteriormente la persona es detenida en el sector de Santiago Centro”, señaló. Según precisó, el hombre salió del cauce y fue detenido en la ribera con ayuda de Bomberos.

El sujeto no resultó herido. Sin embargo, el teléfono robado no pudo ser recuperado, ya que uno de los involucrados lanzó al río la mochila en la que estaba el aparato. La víctima recibió asistencia y quedó con lesiones de carácter leve.

Los dos detenidos registran más de 15 reiteraciones

De acuerdo con el mayor Lowert, ambos sujetos acumulan más de 15 reiteraciones cada uno por delitos de similar naturaleza, principalmente robos por sorpresa. Uno de ellos, además, utiliza una tobillera electrónica.

El funcionario indicó que uno de los detenidos ya había sido arrestado entre cinco y seis veces en Providencia por hechos similares. “Los reconocemos por la cantidad de reiteraciones que ya tienen en esta comuna y también en comunas cercanas, donde se dedican principalmente a este delito, y también ya han sido objeto de condena por estos mismos hechos”, afirmó.