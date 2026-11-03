Bonos para adultos mayores en noviembre: Conoce si puedes aplicar para recibir un beneficio y cuánto puedes cobrar

03 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Los adultos mayores cuentan con distintos beneficios económicos que buscan complementar sus pensiones y entregarles un apoyo adicional durante el año. Entre ellos se encuentran aportes como el Bono por Hijo, la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida y el Beneficio por Años Cotizados (BAC).

A estos se suma el Aguinaldo de Navidad para pensionados, un aporte que se paga junto con la pensión de diciembre y que busca ayudar a cubrir los gastos propios de las celebraciones de fin de año.

Sin embargo, cada beneficio tiene requisitos y condiciones específicas para acceder a sus pagos. Mientras algunos se entregan automáticamente al cumplir las condiciones, otros consideran factores como la edad, los años de cotizaciones o la situación previsional de cada persona.

Bonos para adultos mayores disponibles en noviembre

Bono por Hijo

El Bono por Hijo aumenta la pensión de las mujeres por cada hijo nacido vivo o adoptado. Pueden recibirlo mujeres de 65 años o más con al menos 20 años de residencia en Chile, afiliadas a una AFP o beneficiarias de la PGU.

Este beneficio equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales vigentes a la fecha de nacimiento y se paga junto con la pensión mensual.

Puedes postular haciendo click aquí.

PGU

Con la Pensión Garantizada Universal (PGU), las y los jubilados pueden complementar sus pensiones. Las personas podrán recibir la PGU incluso si siguen trabajando, siempre y cuando sean mayores de 65 años.

Actualmente, la PGU entrega un total de $231.732 a sus beneficiarios mayores de 65 años, pero, gracias a la Reforma de Pensiones, hay un grupo que podrá recibir el monto máximo.

Este corresponde a un monto máximo de $250.275 y desde este año lo reciben las personas que tengan 75 años o más. Los beneficiarios de la PGU que cumplan los 75 entre octubre de este año y agosto de 2027 podrán acceder al aumento desde el mes de su cumpleaños.

Si cumples con los requisitos, puedes postular aquí.

Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida

Este beneficio busca reducir la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres, porque las mujeres viven más años en promedio y sus ahorros se reparten en más tiempo.

No requiere postulación: quien cumple los requisitos al pensionarse lo recibe automáticamente. El IPS revisa cada mes que se sigan cumpliendo, así que el monto o el pago pueden variar. Se entrega solo desde los 65 años y la compensación mínima equivale a 0,25 UF. Se paga junto con la pensión.

Conoce el detalle de los requisitos aquí.

Beneficio por Años Cotizados (BAC)

Hasta 2,5 UF ($103.000 aprox.) adicionales al mes pueden recibir los pensionados que hayan cotizado durante 25 años gracias al Beneficio por Años Cotizados (BAC). Se trata de un aporte automático, que no requiere postulación y se suma directamente a la pensión.

El beneficio está dirigido a personas de 65 años o más que reciban una pensión de vejez o invalidez de una AFP o compañía de seguros de vida. Sin embargo, el mínimo de cotizaciones exigido es distinto para mujeres y hombres.

El BAC entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 300 meses, equivalentes a 25 años. Para acceder, inicialmente se exige:

Mujeres: al menos 120 meses cotizados (10 años).

Hombres: al menos 240 meses cotizados (20 años).

Para saber si cumples los requisitos, debes ingresar tu RUN y fecha de nacimiento en el sistema de consulta del BAC. Si eres beneficiario, podrás acceder con tu ClaveÚnica para conocer el monto y descargar la resolución con el detalle del cálculo.

Aguinaldo de Navidad para pensionados

Con la llegada de fin de año, uno de los beneficios económicos que reciben ciertos adultos mayores es el Aguinaldo de Navidad para pensionados. Este aporte se entrega junto con la pensión de diciembre y busca apoyar los gastos propios de esta celebración.

Para este 2026, el monto base del beneficio será de $29.055, cifra que puede aumentar en caso de que la persona pensionada tenga cargas familiares acreditadas. El pago se realiza de manera automática, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El monto base del Aguinaldo de Navidad 2026 será de $29.055 por beneficiario. A esa cifra se sumarán $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre de 2026, siempre que corresponda recibir el incremento según las condiciones del beneficio. Conoce el detalle de los requisitos para recibirlo en esta nota.