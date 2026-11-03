Condenan a 12 años de cárcel a hombre por homicidio de patrón de lancha en Puerto Chacabuco

03 nov. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

A 12 años de presidio fue condenado un hombre de 40 años por el homicidio de Daniel Andrés Chiguay Chiguay, patrón de la lancha pesquera "Don Carlos II", a quien agredió y posteriormente arrojó al mar en la bahía de Puerto Chacabuco, en la región de Aysén.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, tras acreditar la responsabilidad de R.A.T.G. en los hechos ocurridos el 9 de marzo de 2024. La víctima tenía 36 años al momento de su muerte.

Durante el juicio, la Fiscalía de Puerto Aysén expuso que el homicidio ocurrió en medio de una discusión a bordo de la embarcación, en un contexto de consumo de alcohol y drogas.

Cuerpo presentó lesiones provocadas por terceros

En ese escenario, Chiguay fue agredido con golpes de puño y elementos contundentes en la cabeza antes de ser arrojado por la borda.

La causa de muerte fue establecida como asfixia por sumersión. Inicialmente, el condenado sostuvo que el patrón de la lancha había caído accidentalmente al mar mientras los integrantes de la tripulación descansaban.

Sin embargo, luego del hallazgo del cuerpo flotando en las aguas de la bahía, los peritajes del Servicio Médico Legal detectaron lesiones contundentes provocadas por terceros.

Segundo acusado fue absuelto por falta de pruebas

En el mismo juicio, un segundo acusado, identificado como E.H.C.M., fue absuelto, debido a que no se reunieron pruebas suficientes para acreditar su participación en el homicidio.