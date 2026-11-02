Chilenos fueron detenidos por ICE en EEUU: Tienen un bebé de dos meses y el padre sigue bajo custodia

02 nov. 2026 - 22:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un bebé chileno de apenas dos meses quedó al cuidado de un familiar luego de que sus padres fueran detenidos por agentes migratorios en Estados Unidos. Aunque la madre recuperó su libertad tras gestiones de sus abogados, el padre continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se trata de Javiera Quiroga, de 26 años, y Pablo Orellana, de 25, quienes fueron arrestados durante un control de tránsito en Riverdale, Utah. El caso generó protestas de integrantes de la comunidad local y grupos de apoyo que exigen la liberación de ambos.

¿Por qué fueron detenidos los chilenos en Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses señalaron que la pareja permaneció en el país más tiempo del autorizado por el programa Visa Waiver, mecanismo que les permitió ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, Quiroga y Orellana sostienen que se encontraban tramitando una solicitud de asilo, por lo que tenían un proceso migratorio pendiente. Tras las gestiones de sus abogados, Javiera pudo salir en libertad, mientras que Pablo permanece detenido.

El llamado de Javiera para que cuidaran a su bebé

En su relato, la joven recordó la angustia que sintió al comunicarse con su madre después del arresto. En esa llamada le pidió que se hiciera cargo de su hijo, sin saber cuánto tiempo estaría detenida.

“Yo llamé a mi mamá. Recuerdo que le dije: ‘Mamá, me agarraron los de la policía, no entiendo nada, nos acaban de llevar, nos trajeron a la cárcel. Por favor, cuida a mi bebé porque no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, no entiendo el por qué me trajeron’”, contó.

¿Qué dijo Cancillería sobre la detención?

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que el Consulado de Chile en Los Ángeles se comunicó con Javiera Quiroga para brindarle orientación y asistencia consular, de acuerdo con sus competencias y atribuciones.

Mientras tanto, Pablo Orellana continúa bajo custodia de ICE, por lo que la situación de la familia sigue sin resolverse.